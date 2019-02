Uomini e donne la scelta: la decisione di Lorenzo Riccardi ha profondamente deluso Giulia Cavaglia, con pesanti dichiarazioni di quest’ultima nei confronti del tronista.

La seconda puntata di Uomini e donne – La scelta ha dato il suo verdetto: Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia Dionigi. Una decisione che ha lasciato tanta rabbia in Giulia Cavaglia, l’altra corteggiatrice.

La scelta di Lorenzo è Claudia! Quanti ❤️ per questa nuova bellissima coppia? #UominieDonne #LaScelta pic.twitter.com/IBpWCm0rHt — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 22, 2019

Come riporta “Blastingnews”, nel castello medievale dove ha avuto luogo la festa di fidanzamento, Lorenzo ha avuto il difficile compito di informare la modella torinese della sua decisione, non certo semplice. Anche Giulia Cavaglia, infatti, era riuscita a conquistarlo ma non abbastanza da spingerlo ad optare in suo favore. Riccardi le ha quindi spiegato le sue motivazioni, attraverso una frase diventata già un tormentone sui social: “Il mio cuore non urla il tuo nome“.

Tale annuncio non è piaciuto affatto alla Cavaglia che ha espresso pesanti critiche nei confronti del tronista, precisando in preda alla rabbia di non essersi innamorata di lui. Quasi tra le lacrime, Lorenzo le ha spiegato le sue motivazioni e lei fin da subito lo ha attaccato, dimostrando di essere molto contrariata: “Adesso ti commuovi? Non è il caso. Penso che tu non abbia avuto coraggio e penso che a uomini semplici vadano bene scelte semplici. Non penso che tu mi abbia mai capito davvero e non ti odio, per odiarti dovrei amarti“.

Uomini e donne la scelta, Giulia contro Lorenzo: “Il suo cuore non urla Claudia, urla business”

Ma non è tutto. Al termine della puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta di Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglia ha rilasciato altre dichiarazioni al vetriolo contro Lorenzo. Non appena lui se n’è andato, infatti, l’ex corteggiatrice ha affermato di avere scoperto chi è davvero Lorenzo, ma di averlo fatto in maniera tardiva a causa delle belle parole che spesso lui ha usato nei suoi confronti. Giulia si è detta certa che la scelta sia ricaduta su Claudia Dionigi per una motivazione ben precisa: “Mi hanno insegnato che quando non si hanno belle parole da spendere è meglio non spenderle. Secondo me il suo cuore non urla Claudia, urla business“.