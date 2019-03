Anticipazioni puntate Il segreto di lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019: verrà ritrovato il cadavere di Donna Magdalena.

Ecco le anticipazioni delle puntate de Il segreto di lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, che andranno in onda su Canale 5 (ore 16.30). Da segnalare inoltre (come riporta “Kontrokultura.it”) anche il ritorno della soap in prima serata su Rete 4 (ore 21.25).

Il segreto, anticipazioni lunedì 4 marzo 2019 (Canale 5, ore 16.30): confronto Mauricio-Saul

Antolina chiederà ad Isaac di accompagnarla a comprare l’abito da sposa. L’ex ancella continuerà a non rendersi conto che il suo è solo un matrimonio riparatore e privo di amore. Elsa, intanto, si rifiuterà di partire con il padre poiché sarà decisa a smascherare Antolina. Mauricio e Saul continueranno a interrogarsi sulla sparizione di Raimundo e Francisca. Quest’ultimi si ritroveranno ancora nell’ospedale psichiatrico gestito da Fulgencio. Il cugino Montenegro farà sapere all’Ulloa che presto lo ucciderà assieme a sua moglie.

Il segreto, anticipazioni martedì 5 marzo 2019 (Canale 5, ore 16.30): Adela sta male

L’assenza di Raimundo inizierà a impensierire anche Matias. Julieta, ormai vicina alla verità, inizierà a credere che i due coniugi siano stati portati in un posto misterioso e lugubre. Prudencio dirà a sua moglie di essere in possesso di prove schiaccianti che inchiodano il vero colpevole dell’omicidio di Saul, ma la Uriarte sa tutta la verità.

Adela peggiora e Carmelo se ne renderà conto. La maestra, messa alle strette, racconterà di non essere del tutto fuori pericolo a causa delle schegge presenti nel suo cranio. Se queste dovessero muoversi, potrebbe riportare dei danni.

Il segreto, anticipazioni martedì 5 marzo 2019 (Rete 4, ore 21.25): Julieta nei guai

In questo doppio appuntamento serale, giungeranno a conclusione le ricerche su Donna Magdalena. Sarà rinvenuta priva di vita e si penserà che ad ucciderla siano stati il freddo e la fame. A Puente Viejo, sopraggiungerà Armando e i paesani si renderanno conto dell’incredibile somiglianza con Don Berengario. Elsa continuerà a indagare su Antolina e, di nascosto, entrerà nella sua stanza. Sarà colta in flagrante da Consuelo ma qualcosa catturerà la sua attenzione. La Laguna scoverà una lettera di Jesus e si renderà conto che l’ex ancella era consapevole dell’attentato al suo matrimonio ben prima che esso si verificasse. Intanto, Julieta finirà nei guai in quanto sarà scoperta da Fernando.