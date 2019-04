Il Segreto, anticipazioni trama inizio maggio. Fernando offre del denaro a Gonzalo per convincerlo a lasciare Maria dopo i suoi tradimenti.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto relative alle puntate in onda ad inizio maggio. In queste puntate vedremo il ritorno di Maria, che racconta a Fernando dei ripetuti tradimenti da parte di Gonzalo.

Fernando decide di approfittare della situazione ed offre dei soldi a Gonzalo per separarlo da Maria. Vedremo anche che Elsa si farà assumere come insegnante per pagare i debiti lasciati dalla morte del padre.

Vediamo adesso la trama de Il Segreto più nel dettaglio.

Subito dopo il suo ritorno a Puente Viejo, Maria (Loreto Mauleòn) confesserà a Fernando (Carlos Serrano) che il matrimonio con Gonzalo (Jordi Coll) la rende infelice da tanto tempo; la ragazza, con le lacrime agli occhi, sottolineerà di essere stata tradita dal marito con diverse donne e lo riterrà responsabile delle morti dei piccoli Esperanza e Beltran.

Convinto che gli abitanti di Las Lagunas debbano essere tutelati, Severo Santacruz (Chico Garcia) creerà i presupposti per conoscere Eustaquio Molero(Carlos Manuel Diaz), l’imprenditore che, con l’utilizzo delle sostanze nocive nella sua mina, ha innescato la malattia che si è diffusa in quella zona.

Molero però, fin dal primo istante, non si mostrerà conciliante con Severo e, nonostante il malessere dei residenti, non vorrà saperne di sospendere il suo lavoro…

Elsa viene assunta alla scuola per pagare i debiti lasciati dal padre mentre Antolina è furiosa.

Dato che avrà perso (apparentemente) ogni suo bene a causa dei debiti contratti dal padre Amancio (Jaime Pujol), Elsa (Alejandra Meco) si troverà costretta a cercare un impiego e, come suggeritole da Carmelo (Raul Pena), accetterà di fare l’aiuto maestra al fianco di Adela (Ruth Llopis).

Quest’ultima sarà felice della neo-assunta, mentre Antolina (Maria Lima) vedrà nell’impiego della ragazza un nuovo pericolo per il suo matrimonio con Isaac (Ibrahim Al Shami).

Approfittando della crisi coniugale in corso, Fernando studierà insieme a Prudencio (Josè Milan) un piano per allontanare per sempre Gonzalo da Maria. Certo del fatto che la donna non perdonerà al marito un altro errore, il Mesia offrirà al Castro due milioni di pesatas per convincerlo a lasciare per sempre la moglie.

Cosa farà Gonzalo con l’offerta di Fernando?

Al termine di 24 ore di riflessione, Gonzalo accetterà clamorosamente l’offerta del suo peggior nemico!

Irene (Rebeca Alemany) sarà sempre più insofferente riguardo al suo lavoro con Anacleto R. Totana (Asier Iturriaga). Confesserà a Severo di aver accettato di far firmare all’uomo gli articoli che lei scrive, ciò in cambio di tantissimo denaro.

Il Santacruz, ovviamente, consiglierà alla moglie di affrontare il giornalista per porre rimedio alla situazione…

Visto il coinvolgimento di Saul (Ruben Bernal) nella problematica questione di Las Lagunas, Julieta Uriarte (Claudia Galan) penserà di offrire il suo supporto a Severo per “attaccare” Eustaquio Molero.

La ragazza, contando sul supporto di Fe (Marta Tomasa Worner) e senza informare Saul e Severo, incontrerà gli abitanti del territorio. Riuscirà a convincerli a denunciare Molero per tutto il male che ha fatto loro…