Il Segreto, anticipazioni. In arrivo un nuovo personaggio nella soap opera: si tratta di Lola, la nuova fiamma di Prudencio.

Nuove anticipazioni arrivano dalla Spagna per la soap opera Il Segreto. A breve, nelle puntate spagnole della serie, arriverà un nuovo personaggio, il cui nome sarà Lola. Una nuova ragazza quindi, ma con caratteristiche vecchie.

Infatti dalle anticipazioni spagnole sappiamo che anche Lola avrà molti tratti in comune con Pepa, storica protagonista della serie e grande amore di Tristan. Tra le ragazze che come Lola condividono alcuni tratti caratteristici ricordiamo Aurora o più di recente Julieta.

Prudencio si innamorerà subito della nuova arrivata, ma Francisca si opporrà alla nuova coppia.

Come dicevamo Pepa ha lasciato il segno nella storica soap opera, tanto che i telespettatori de Il Segreto hanno trovato dei suoi tratti fisici o caratteriali in molte delle protagoniste successive della serie. Con i suoi comportamenti è risaltata subito Julieta come una delle più simili.

Allo stesso modo anche Aurora: on la sua grande dolcezza e dedizione per l’altro, la sorella di Gonzalo ha sempre dato l’impressione di essere arrivata proprio per far vivere il ricordo della sua defunta madre.

Lola sarà interpretata dall’attrice Lucia Margò. Quello che più incuriosirà i fan della soap ambientata a Puente Viejo è la storia d’amore che nascerà tra la nuova arrivata e Prudencio.

In particolare Francisca Montenegro non sarò d’accordo con la loro relazione e tenterà in tutti i modi di ostacolare il loro amore. Cosa sceglierà Prudencio? Su chi ricadrà la sua scelta?