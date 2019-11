Amici 19: oggi, sabato 30 novembre, partono le sfide esterne del talent di Maria De Filippi.

Andrà in onda oggi, sabato 30 novembre, la terza puntata pomeridiana della 19ma edizione di Amici, il talent di Canale 5 creato da Maria De Filippi. La puntata di oggi è molto importante perché partiranno le sfide esterne per gli allievi della scuola.

Da queste sfide, i telespettatori scopriranno chi dei quattro cantanti (Gaia, Jacopo, Nicolò – frontman de I Nico – e Skioffi) dovrà dimostrare il proprio talento per mantenere il banco.

Inoltre, la commissione di Amici 19 sarà chiamata a decidere se accettare o meno la proposta fatta da Martina durante lo scorso daytime, ovvero andare in sfida al posto di Nicolò.

Senza dimenticare che, come annunciato dalla stessa Queen Mary, i docenti (ovvero Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli per il canto, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens per il ballo) saranno chiamati a scegliere entro tre puntate il numero degli allievi, che da diciotto devono passare a sedici.