Gomorra 5, si torna a girare a Napoli: ciak ai Ponti Rossi

Il set di Gomorra 5 torna nel Centro storico di Napoli: ciak ai Ponti Rossi (dove è stato costruito un mega luna park gonfiabile).

Dopo le riprese presso Palazzo Grauso Tartaglione a Marcianise e in Villa Porfidia a Recale, il set di Gomorra 5, ultima stagione della popolare serie tv di Sky, torna nel Centro storico di Napoli, più precisamente ai Ponti Rossi.

Come riportato da “Fanpage”, sul set è stato costruito un enorme luna park gonfiabile, che farà dunque da scenario ad una delle puntate della serie. Stando alle recenti anticipazioni, anche Marco D’Amore (regista degli ultimi cinque episodi) tornerà nella trama con il personaggio di Ciro l’Immortale, che mancava dalla fine della terza stagione, quando Genny Savastano (Salvatore Esposito) gli sparò, per poi “risorgere” nel film L’Immortale.

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Covid 19, le riprese di Gomorra 5 sono partite in Lettonia, per poi spostarsi in alcuni quartieri di Napoli (da Scampia al Centro storico, fino al Centro direzionale), approdando successivamente nel Casertano e ancora nella città partenopea.

Salvo altri contrattempi, la quinta stagione della serie ispirata al bestseller di Roberto Saviano andrà in onda nel prossimo autunno su Sky Atlantic (come già accaduto per le prime quattro).