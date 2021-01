Gomorra 5, Salvatore Esposito: “Accadrà qualcosa di clamoroso”

Gomorra 5: Salvatore Esposito (alias Genny Savastano) svela qualche anticipazione sui nuovi episodi della serie (confermando il rientro nella trama di Ciro l’Immortale).

Dopo alcuni indizi dal set, ci pensa Salvatore Esposito (alias Genny Savastano) a svelare ulteriori dettagli su Gomorra 5, l’ultima stagione della serie tv tratta dal bestseller di Roberto Saviano.

Sibilline le parole rilasciate dal 34enne attore napoletano (recentemente insignito del prestigioso premio Capri Hollywood) a “Napoli Today”: “Lasceremo i telespettatori, letteralmente, senza parole. Quello che ci aspetta sarà clamoroso anche per il rientro nella serie di Ciro. Sarà una stagione emblematica e anche se tutti si aspettano cose spettacolari, quello che vedrete sarà sicuramente molto ma molto di più”. Dunque, anche Marco D’Amore (regista degli ultimi episodi) torna nella trama con il personaggio di Ciro l’Immortale, che mancava dalla fine della terza stagione (quando lo stesso Genny Savastano gli sparò, per poi tornare protagonista nel film L’Immortale).

Iniziate in Lettonia, le riprese di Gomorra 5 si sono poi spostate in alcuni quartieri di Napoli, dove si girerà almeno fino a fine gennaio. Molto probabile che la serie andrà in onda su Sky Atlantic nel prossimo autunno (quindi tra settembre e dicembre 2021).