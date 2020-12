Gomorra 5, il video con anteprima delle riprese [VIDEO]

Gomorra 5, anticipazioni. La pagina Instragram ufficiale della serie tv ha pubblicato un video delle riprese degli ultimi giorni.

Proseguono senza intoppi le riprese della 5° e ultima stagione di Gomorra, popolarissima serie tv italiana ambientata a Napoli. Le riprese, ricominciate a settembre in Lettonia, hanno raggiunto Napoli e più precisamente il porto.

Notizia degli ultimi giorni è infatti che il set sta per essere spostato nella terza location napoletana, dopo il lungomare tra la Rotonda Diaz e viale Dohrn, e il Centro Direzionale. Le prossime scene verranno girate infatti nel porto di Napoli.

Più precisamente tra le banchine di San Giovanni a Teduccio, come confermato dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, Pietro Spirito.

Nelle ultime ore, però, i fan sono letteralmente esplosi per un breve video delle nuove riprese pubblicato sulla pagina ufficiale di Gomorra su Instagram. Pochi secondi di riprese che hanno fatto il giro del web.

Nelle riprese vediamo Gennaro Savastano, interpretato da Salvatore Esposito, discutere con Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D’Amore. Purtroppo il video dura pochi secondi e non si riesce a capire molto, ma ai fan tanto è bastato per far tornare Gomorra nei trend del momento.

