Gomorra 4 in chiaro: dove e quando vedere la quarta stagione

Gomorra 4, dove e quando vedere la quarta stagione della serie con protagonista Genny Savastano completamente in chiaro.

Gomorra sta per tornare. Sono iniziate proprio in questo periodo le riprese della quinta e ultima stagione della fortunata serie che segue le vicende della famiglia Savastano e dei loro rivali.

Ma dove eravamo rimasti con la storia? Per fare un bel ripasso, o per vederla per la prima volta, a breve arriverà la quarta stagione di Gomorra completamente in chiaro.

Infatti, a partire da lunedì 19 ottobre, la serie sbarcherà su TV8 a partire dalle 21:15. Tutti pronti a sintonizzarvi?

