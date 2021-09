Giugliano, il Consiglio Comunale approva la mozione sull’emergenza ambientale

Nella giornata di ieri, il Consiglio Comunale senza distinzioni tra maggioranza ed opposizione, ha approvato un documento articolato su tre punti principali.

Il sindaco Nicola Pirozzi, nel suo intervento in aula, non solo ha ringraziato l’opposizione per l’appoggio e per la sensibilità dimostrata nei riguardi dello spinosissimo argomento dell’emergenza ambientale ma ha ribadito con forza ed orgoglio il ruolo di collante del Comune di Giugliano tra le tante amministrazioni comunali della Terra dei fuochi.

L’emergenza ambientale sembra, ormai, aver unito tutti i Comuni senza distinzione di colori o personalismi.

I miasmi che la popolazione sta sopportando nelle ultime settimane sono solo l’ultima ed aberrante calamità che questa terra è costretta a subire.

Il documento approvato, come detto, nella giornata di ieri è articolato su tre punti principali:

1 – Netta contrarietà ed opposizione all’arrivo di nuovi rifiuti a Giugliano provenienti da fuori Regione

2 – Proporre alle istituzioni competenti, in particolare al Governo nazionale, di dichiarare lo stato di emergenza ambientale a Giugliano in modo da mettere in campo tutte le misure necessarie ed immediate per contrastarla.

3 – Il Comune costituirà, a cosato zero, per la comunità un Osservatorio ambientale, ossia una Consulta comunale sull’ambiente.

L’atto approvato dal civico consesso sarà inviato a tutte le istituzioni sovra comunali ed ai Ministri in carica proprio per chiedere un intervento immediato.

Il Sindaco ha inoltre ribadito che si continuerà a lavorare con profilo istituzionale nelle sedi deputate ma se le richieste dovessero essere snobbate si è detto pronto, insieme agli altri Sindaci, anche allo scontro istituzionale ed ad aprire una vertenza popolare in piazza.