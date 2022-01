Giornata della Memoria 2022: i principali appuntamenti a Napoli

Giornata della Memoria 2022: numerosissimi saranno gli incontri a cui poter partecipare su tutto il territorio della Comunità ebraica di Napoli.

Giovedì 27 gennaio è la Giornata della Memoria, un momento di ricordo e riflessione sul dramma della Shoah, che non dovrà mai essere dimenticato affinché non si ripeta più.

Come sempre, anche la Comunità ebraica di Napoli è in prima linea per l’organizzazione di incontri per non dimenticare l’assurdità di quanto accaduto a milioni di ebrei. Ecco i principali appuntamenti nella città partenopea.

Martedì 25 gennaio, Palazzo Corogliano (Sala Conferenze Piazza San Domenico Maggiore 12): Giornata di studio in Ricordo di Ezio Levi D’Ancona;

Mercoledì 26 gennaio ore 17, presso la Biblio-mediateca Ethos e Nomos in via Bernini 50: “Gli ebrei di Napoli dalle leggi razziali alla Shoah” di Gianluca D’Agostino;

Giovedì 27 gennaio ore 10: deposizione di una corona di fiori in via Luciana Pacifici (organizzato dal Comune di Napoli);

Giovedì 27 gennaio ore 17.30, Spazio Guida via Bisignano: presentazione del libro di Angelo Cirasa “Dopo Auschwitz la speranza” (Guida ed.). Intervengono Enrico Ariemma e Giuseppe Crimaldi, modera Luca Maurelli.