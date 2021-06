Gevi Napoli Basket: è iniziata la vendita dei biglietti per la finale

Gevi Napoli Basket: in vendita i biglietti per la finale con prelazione per chi ha acquistato il tagliando in semifinale. Tampone gratuito per i tifosi.

La Gevi Napoli Basket comunica che, da quest’oggi lunedì 14 Giugno 2021, sono in vendita i biglietti per la Gara 1 e Gara 2 della Finale Playoff per la Promozione in Serie A1. Gli azzurri disputeranno le due partite domenica 20 e martedì 22 giugno, al PalaBarbuto, alle ore 20,45 affrontando la vincente della sfida tra l’APU Old Wild West Udine e la Givova Scafati, impegnate in gara 5 delle semifinali.

Il prezzo del tagliando per la singola partita sarà di 25 euro. Sarà possibile inoltre poter comprare un mini-abbonamento per assistere ad entrambe le gare al prezzo di 40 euro. I biglietti saranno acquistabili online tramite il sito www.etes.it e presso tutti gli Etes Point.

Da questo pomeriggio alle ore 15 fino alle 15 di mercoledì 16 Giugno, coloro che hanno acquistato i tagliandi per la semifinale contro Ferrara potranno esercitare il diritto di prelazione esclusivamente per l’acquisto online dei biglietti inserendo come codice il Sigillo Fiscale (s.f.) presente sul tagliando delle semifinali. Saranno, come da regolamento, 500 i tifosi che potranno accedere al PalaBarbuto.

La Gevi Napoli Basket inoltre comunica che, per tutti i tifosi che avranno acquistato il biglietto per la finale, il tampone presso la Farmacia San Ciro dei Dottori Guerra, in via De Sivo 1, partner ufficiale della Gevi Napoli Basket, sarà gratuito. Basterà esibire il tagliando in farmacia. Si ricorda che, Per accedere al PalaBarbuto servirà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

CERTIFICATO di GUARIGIONE DA COVID-19 che attesti la guarigione da Covid-19 certificata negli ultimi sei mesi.

che attesti la guarigione da Covid-19 certificata negli ultimi sei mesi. ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE che dimostri l’esecuzione di un test rapido negativo nelle ultime 48 ore prima della Gara. Per gara 1 il tampone dovrà essere fatto dopo le ore 18.30 di venerdi 18 giugno 2021. Affinché sia valido per gara 2, il tampone dovrà essere effettuato una seconda volta prima della suddetta gara 2.

che dimostri l’esecuzione di un test rapido negativo nelle ultime 48 ore prima della Gara. Per gara 1 il tampone dovrà essere fatto dopo le ore 18.30 di venerdi 18 giugno 2021. Affinché sia valido per gara 2, il tampone dovrà essere effettuato una seconda volta prima della suddetta gara 2. CERTIFICATO VACCINALE che attesti il completamento del ciclo vaccinale ovvero – in alternativa – rilasciato contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino.

Tale documentazione dovrà essere fornita al personale addetto all’ingresso del palasport PalaBarbuto.