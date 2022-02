Futurama: arriva una nuova stagione su Hulu nel 2023

Futurama, anticipazioni. Hulu annuncia una nuova stagione composta da 20 episodi per il 2023 della serie di Matt Groening.

Arrivano le ultime anticipazioni su Futurama, storia serie animata di Matt Groening, papà anche dei Simpsons. La serie sta per tornare: Hulu ha infatti annunciato 20 nuovi episodi in arrivo nel 2023.

Le sorprese non finiscono qui, visto che tutto il cast originale tornerà in sala di doppiaggio. Saranno infatti coinvolti Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.

L’unico che invece non ci sarà è John DiMaggio, storica voce di Bender, uno dei personaggi più amato dal pubblico. La serie originale si compone di 7 stagioni e 4 film per la televisione, che nascondono le difficoltà incontrate nel corso degli anni.

Negli Stati Uniti la serie è andata in onda in un primo momento su Fox. Successivamente venne rilanciata nel 2007 con i film per il mercato home video, che vennero poi proposti da Comedy Central come quinta stagione composta da 16 episodi.

In seguito venne ordinata una sesta stagione di 26 episodi e una settima, sempre di 26 episodi, chiudendo definitivamente (pensavamo) la serie.

L’elemento di spicco della serie è tutto un sottostrato di riferimenti più o meno oscuri agli avvenimenti della realtà uniti a degli easter egg di altissimo livello: il linguaggio alieno utilizzato nella serie è stato decifrato dai fan, portando a un secondo, anch’esso decifrato, e un terzo, mai decifrato.

Ecco la trama della serie originale