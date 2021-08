Napoli, la funicolare di Chiaia resterà ferma per almeno un anno

Dopo quattro rinvii della manutenzione ventennale obbligatoria su ogni impianto a fune d’Italia, appare ormai irrevocabile la decisione dello stop della funicolare di Chiaia. E i tempi non sembrano essere brevi.

Una ipotesi molto concreta che spaventa una città in cui i trasporti non sono proprio il fiore all’occhiello: la funicolare di Chiaia chiusa per almeno un anno a partire da settembre. A rilanciare la notizia è un articolo del ‘Mattino’, a firma del collega Paolo Barbuto. La decisione dello stop ruota intorno, si legge, alla manutenzione ventennale che va eseguita, per legge, su ogni impianto a fune d’Italia.

L’ultima manutenzione della funicolare di Chiaia risale al 1997 ed è scaduta ufficialmente nel settembre del 2017. A partire da quella data, ogni anno, l’Anm ha chiesto una proroga per l’esecuzione dei lavori. Proroga (la quinta) che, però, quest’anno, complice il livello di guardia alzato dopo la tragedia del Mottarone, molto probabilmente non sarà concessa. Sicuramente non contribuirà ad aumentare la fiducia sulle condizioni dell’impianto, l’incendio a un quadro elettrico verificatosi la scorsa settimana.

E l’ipotesi di un anno di chiusura, considerati i tempi burocratici per il bando e l’inizio dei lavori, sembra anche piuttosto ottimistica.