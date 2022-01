Fortnite, arriva un nuovo aggiornamento: ci saranno anche tornado e fulmini

Fortnite: nuovo aggiornamento con tornado e fulmini per il celebre battle royale di Epic Games.

Fortnite, celeberrimo battle royale della Epic Games, non finisce mai di stupire i milioni di videogiocatori sparsi in tutto il mondo con nuovi aggiornamenti.

Epic Games ha infatti pubblicato la patch 19.01 del Capitolo 3, che tra le novità ne ha introdotte anche due meteorologiche, ovvero i tornado e i fulmini.

Come suggerisce Epic Games sul sito ufficiale, tornado e fulmini non sono solo sinonimo di pericolo e distruzione, ma possono essere sfruttati a proprio vantaggio.

“Lasciati travolgere e attiva una turbinosa strategia di fuga! Girerai vorticosamente finché non deciderai di planare verso la salvezza o, se rimarrai troppo a lungo tra le spire del tornado, finché questo non ti risputerà nella mischia. E non preoccuparti, in questo caso non subirai alcun danno da caduta“, recita il sito ufficiale.

I fulmini invece infliggono danni lievi ai giocatori e incendiano l’area circostante, ma l’energia della scarica aumenta temporaneamente la velocità di movimento.

E, proprio in occasione dell’arrivo di questi nuovi fenomeni climatici, fino alle 15 del 17 gennaio si svolgerà la Settimana Vorticante. Per la gioia degli appassionati di Fortnite.