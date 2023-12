In uscita il film “Ferrari”, nel cast l’attore Giuseppe Bonifati: “L’artista dev’essere cosmopolita”

Nel cast del film Ferrari, con Adam Driver e Penelope Cruz, Giuseppe Bonifati che presta il volto a Giacomo Cuoghi.

Giuseppe Bonifati è tra gli attori chiave del film Ferrari, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, e in uscita nelle sale italiane il 14 dicembre. Bonifati ha il ruolo di Giacomo Cuoghi, amico e manager di Enzo Ferrari, l’imprenditore che creò l’iconica automobile. Nel film, Adam Driver dà il volto a Enzo Ferrari, Penelope Cruz è la moglie Laura Ferrari.

Riguardo all’esperienza sul set, l’attore afferma: “È stata un’esperienza di cui sicuramente farò tesoro anche per il mio lavoro di regista. Nel lavoro con il cast, principalmente con Adam Driver, mi sono sentito molto a mio agio, già durante le prove, nonostante avessi davanti uno degli attori più richiesti dallo star system internazionale. Il fatto che Michael Mann abbia poi deciso di mettermi al fianco di Adam Driver e Penelope Cruz per la table read, ha sicuramente aiutato a rompere il ghiaccio prima dell’inizio delle riprese”.

Lavorare in un cast internazionale. Riguardo al rapporto con il cast internazionale, Bonifati afferma che è stata un’interazione proficua.

“Noi artisti italiani abbiamo potuto carpire sul set dei nuovi trucchi del mestiere. Penso quindi che sia limitato assumere un attore per un determinato ruolo unicamente in base alla sua provenienza. Alcuni attori sono più adatti a un personaggio piuttosto che a un altro, senza dubbio. Il primo obiettivo riguardo al cast di un film è innanzitutto quello di individuare un artista cosmopolita che sappia proporsi al pubblico senza confini mentali o fisici. Non vedo perché dovrebbero esserci dei limiti dati dalle proprie origini, trovo invece più stimolante allargare il ventaglio delle possibilità agli accostamenti inaspettati che il cinema e l’arte possono produrre”.

I lavori attuali e i progetti futuri. Bonifati ha già lavorato al film Tutti i soldi del mondo, di Ridley Scott, e alla serie BBC US con Tom Hollander. Tra i suoi originalissimi progetti recenti, dopo il Partito per l´Arte e l´Artbulanza, c’è il Det Flyvende Teater/Il Teatro Volante: all’aeroporto di Billund (Danimarca) una crew di attori, cantanti e danzatori, interagisce come una compagnia aerea con i passeggeri provenienti da tutto il mondo.

È al lavoro al debutto come regista, in un film ambientato tra la Danimarca e la Calabria: si tratta di La vendetta è un piatto che va servito freddo, un revenge-movie rivisto in chiave contemporanea e ispirato alla tragedia di Amleto.

Il film Ferrari. Nel cast del film Ferrari ci sono anche Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Jack O’Connell, Sarah Gadon e Gabriel Leone. La sceneggiatura, che lo stesso Mann ha redatto in collaborazione con Troy Kennedy Martin, è ispirata al libro di Brock Yates, Enzo Ferrari – The Man and the Machine. Il leggendario regista di Heat, Collateral, L’Ultimo dei Mohicani, dopo vent’anni è riuscito a realizzare questo importante progetto.

Il film è ambientato nel 1957, con una storia intrecciata tra la vita privata della Ferrari e quella legata alle corse, come la tragica Mille Miglia dello stesso anno, segnata dall’incidente di Alfonso De Portago e dal rischio di fallimento.