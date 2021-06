“Fatto da Mamma”: Gianluca Mech sbarca su Rai2

Gianluca Mech su Rai2 sarà il protagonista di una rubrica all’interno del nuovo programma d’intrattenimento condotto da Flora Canto dal titolo “Fatto da Mamma”. Nuova avventura televisiva per Gianluca Mech che da sabato 5 giugno, a mezzogiorno su Rai2, sarà il protagonista di una rubrica all’interno del nuovo programma d’intrattenimento condotto da Flora Canto dal titolo “Fatto da Mamma”. su Rai2, sarà il protagonista di una rubrica all’interno del nuovo programma d’intrattenimento condotto da Flora Canto dal titolo “Fatto da Mamma”.

In “ Fatto da Mamma ”, per sette sabati consecutivi si alterneranno ai fornelli altrettante mamme ‘vip’ che oltre a raccontare aneddoti della propria vita lavorativa e familiare, prepareranno la ricetta preferita dei propri figli.

Le ospiti “cuoche per un giorno” saranno accolte e coccolate con simpatia e ironia dalla conduttrice e attrice Flora Canto che, oltre ad essere già mamma di una splendida bambina, è in attesa del suo secondo figlio.

Nel programma spazio anche ad un momento dedicato alla merenda con la realizzazione di una gustosa ricetta pensata per i bambini preparata da Flora Canto con la pastry chef Francesca Minnella.

“Fatto da Mamma” è prodotto da Elio Bonsignore per la Me Production SRL in collaborazione con Rai Pubblicità, da un’idea di Flora Canto scritto da Veronica Moccia e Manuela D’Angelo per la regia di Jonathan Paladini.