Fast & Furious 9: a maggio l’uscita del nuovo film della saga con Vin Diesel (TRAILER)

Fast & Furious 9: uscirà il 28 maggio il nono capitolo della celeberrima saga action con protagonista Vin Diesel. Nel cast anche Michelle Rodriguez, Charlize Theron e John Cena.

Grande attesa tra gli appassionati per l’uscita di Fast & Furious 9 – The Fast Saga, la celeberrima saga action con protagonista Vin Diesel. Un’attesa aumentata dal nuovo spot andato in onda durante il Super Bowl.

Fast & Furious 9 vedrà il ritorno alla regia di Justin Lin, che ha diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo della saga. Oltre a Diesel, nel cast ci saranno anche Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris, Nathalie Emmanuel e Charlize Theron, mentre la new entry John Cena interpreterà la parte del fratello di Dom.

Dom Toretto (Vin Diesel) sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty (Michelle Rodriguez) e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama.

La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena).

Dopo il rinvio causa pandemia, la data di uscita dell’ultimo capitolo della saga (che in passato ha incassato oltre cinque miliardi di dollari) è fissata per il 28 maggio 2021.