Serenata luntana: il 24 luglio concerto dedicato alla canzone classica napoletana

Casa del Mandolino Napoletano: venerdì 24 luglio ci sarà Serenata luntana (una serata dedicata alla canzone classica partenopea).

Serata d’eccezione con la NapoliMandolinOrchestra e la voce di Valentina Assorto che si esibiranno in Serenata luntana, un concerto dedicato alla canzone classica napoletana.

I Maestri dell’Accademia Mandolinistica Napoletana presenteranno in anteprima un progetto musicale e artistico che toccherà diverse tappe durante la stagione estiva. Una serata per ricordare brani e melodie che hanno fatto e fanno ancora da colonna sonora alla nostra vita quotidiana. Un percorso per raccontare la Napoli con tutte le sue contraddizioni con le gioie, le amarezze, l’allegria e i sentimenti attraverso un repertorio di canzoni senza tempo.

Voce: Valentina Assorto;

Mandolino 1: Mauro Squillante, Adolfo Tronco;

Mandolino 2: Carmela Persico, Massimiliano Del Gaudio;

Mandola: Luca Petrosino;

Mandoloncello: Leonardo Massa;

Chitarra: Lorenzo Marino;

Basso Acustico: Matilde Squillante.

SERENATA LUNTANA