Paul McCartney torna in concerto a Napoli il 10 giugno

A 29 anni dalla sua prima volta in città, Paul McCartney tornerà a Napoli il prossimo 10 giugno per un concerto da non perdere che si terrà in Piazza del Plebiscito.

Paul McCartney torna a Napoli, a 29 anni dalla sua prima, e unica finora, volta in città: appuntamento in piazza del Plebiscito il 10 giugno, con un bis a Lucca, sulle mura storiche, tre giorni dopo. “Non posso credere che siano passati sette anni dal nostro ultimo concerto in Italia. Ci siamo divertiti tantissimo in quell’ultimo viaggio quindi siamo certi che queste saranno due serata memorabili per noi e non vediamo l’ora di tornare. Un ulteriore bonus per me è il fatto che questa sarà la mia prima volta di sempre a Lucca. Tieniti pronta a scatenarti, Italia!“, commenta l’ex Beatles, 77 anni, impegnato nel “Freshen up tour”.

Con lui ci sarà quella che è la sua band da più di 15 anni: Paul “Wix” Wickens (tastiera), Bryan Ray (basso e chitarra), Rusty Anderson (chitarra) e Abe Laboriel Jr (batteria). McCartney si esibì a Napoli, a sorpresa per evitare il traffico dei bagarini, il 5 giugno 1991 al Palapartenope, al suo fianco c’era ancora la moglie Linda. Come il 23 maggio 2013 nel caso di Bruce Springsteen, piazza del Plebiscito sarà chiusa e il concerto sarà a pagamento: venerdi i biglietti per i due show italiani saranno disponibili unicamente per chi si registrerà sul sito di Virgin Radio, da lunedì 25.

La soddisfazione del sindaco de Magistris.

“Paul ti aspettavamo da tanto. Siamo orgogliosi che tu abbia scelto Napoli come prima tappa del tuo tour 2020 a piazza del Plebiscito. Welcome back!“. Lo scrive su twitter il sindaco di Napoli Luigi De Magistris.