Innovation Village Award premia le innovazioni “sostenibili”: call aperta fino al 25 febbraio

Innovation Village Award: Previsti premi in denaro, servizi specialistici, corner espositivi e inserimento nel catalogo delle innovazioni.

NAPOLI, 27 Gennaio 2020 – Al via la seconda edizione di Innovation Village Award, il premio istituito nell’ambito della fiera Innovation Village (Museo Nazionale di Pietrarsa, 26-28 marzo 2020) che intende premiare gli innovatori che abbiano sviluppato tecnologie, prodotti o soluzioni già sul mercato, o comunque testate a un livello di prototipo, in grado contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall’Agenda Onu 2030.

Numerosi i settori d’interesse, tra cui manifattura digitale e materiali, design, IT e IOT, beni culturali, salute, ambiente, agricoltura, mobilità, energia, blue growth e innovazione sociale.

Il premio è istituito e sostenuto da Knowledge for Business, società che produce la fiera sull’innovazione, insieme ad ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ed Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, e in partnership con Ordine degli Ingegneri di Napoli, Materias e SellaLab.

Per inviare le proposte c’è tempo fino al 25 Febbraio, possono candidarsi sul sito di Innovation Village innovatori, professionisti, maker, ricercatori, associazioni e fondazioni, piccole e medie imprese, startup e spinoff.

I progetti saranno valutati da una giuria composta da esperti nominati da Innovation Village. I migliori avranno diritto a premi in denaro: 5.000 euro al primo classificato e 2.000 euro al secondo.

Previsto un premio speciale offerto da Materias di 3.000 euro per tecnologie innovative nei settori dei materiali avanzati con programma di accelerazione di 3 mesi e servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; e un premio speciale dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli riservato a ingegneri under 30, che prevede due voucher per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall’Ordine.

Prevista inoltre una menzione speciale SellaLab per i progetti di impresa a carattere innovativo con in palio una postazione di co-working per 3 mesi in una delle sedi italiane del SellaLab.

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 26 Marzo al Museo Nazionale di Pietrarsa, nel corso dell’evento di apertura di Innovation Village 2020. I primi 10 progetti classificati avranno la possibilità di esporre prototipi o materiali all’interno dell’area dedicata al premio e saranno inseriti nel Catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito della manifestazione.

Il catalogo raccoglie già i migliori progetti della prima edizione di Innovation Village Award e vuole contribuire alla diffusione dell’innovazione in termini di sviluppo sostenibile. I progetti sono catalogati in schede che possono essere consultate singolarmente, e che contengono una sintesi introduttiva, la presentazione e un video illustrativo.