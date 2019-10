Halloween 2019: ecco i principali eventi previsti a Napoli (sia per grandi che per piccini). “Dolcetto o scherzetto?”.

È iniziata la settimana che porterà a giovedì 31 ottobre, ovvero il giorno di Halloween, la festa che dagli stati Uniti è giunta anche in Italia, dove negli ultimi anni ha riscosso grande successo sia tra i grandi che tra i piccini (i quali, proprio come all’americana, si travestono in mille modi per varie feste e, soprattutto, bussano alle porte delle case facendo la famosa domanda “dolcetto o scherzetto?”). Anche a Napoli, Halloween è ormai tradizione, tanto che in città vi saranno vari eventi per celebrare tale ricorrenza. Ecco alcuni dei principali.

Edenlandia: Halloween Party Vol.II

Dopo lo scorso weekend, giovedì 31 ottobre ci sarà ad Edenlandia un’altra grande serata per festeggiare la notte delle streghe. Il parco giochi di Fuorigrotta ospiterà infatti l’Halloween Party Vol.II. Tra i protagonisti dell’evento special guest l’artista Luchè, che verrà anticipato da alcuni DJ i quali intratterranno tutti anche dopo il concerto (ore 22:30) fino a tarda notte. La serata a tema accoglierà il pubblico mascherato all’interno del Parco e per chi vorrà potrà truccarsi (a pagamento) con lo staff dell’horror make up. Edenlandia il 31 ottobre sarà aperta dalle ore 15:00 alle 18:00 e l’ingresso è gratuito. Per il concerto invece il biglietto sarà di 15 euro prima delle 21 e di 20 euro dopo le 21:00. Il parco resterà aperto fino alla 04:00 (le giostre saranno aperte dalle 15:00 alle 01:00).

Le Capere Tour: Halloween napoletano tra Dracula, diavoli e fantasmi

Giovedì 31 ottobre (ore 19) torna l’appuntamento di Halloween con Le Capere Tour, che quest’anno propongono una serata particolarissima alla scoperta della Napoli più segreta e diabolica, tra fantasmi, anime e diavoli.

Si parte da Piazza del Gesù, per ammirare i simboli alchemici che si celano sull’unico bugnato a punta di diamante della città. Si prosegue tra i vicoli fino a raggiungere il Complesso di Santa Maria La Nova, dove scoprire la storia di un’incredibile tomba, studiata a livello mondiale, perchè forse appartenente al principe sanguinario Vlad III, ovvero il famosissimo Conte Dracula. Dopo aver ammirato il chiostro e la splendida chiesa si prosegue verso Palazzo Penne, la casa del Diavolo, e ancora in giro tra fantasmi e monacielli fino a Spaccanapoli, dove si potrà godere di un’ottima pizza fritta.

Contributo: 18 euro comprensivo di biglietto di ingresso alla Chiesa e al Chiostro, visita guidata da una guida abilitata della Regione, pizza fritta birra o bibita analcolica. Bambini fino a 6 anni gratis (senza consumazione), da 7 a 18 anni (biglietto e consumazione) 10 euro. L’evento richiede prenotazione obbligatoria (lecaperenapoli@gmail.com oppure cell/Whatsapp: 3289705049 – 3274910331 (dalle 9.00 alle 19.00).

Halloween allo Zoo di Napoli: La Notte dei Pipistrelli 2.0

Sarà Halloween anche allo Zoo di Napoli, dove giovedì 31 ottobre si terrà La Notte dei Pipistrelli 2.0, con un primo spettacolo alle 20 e un secondo alle 21:15. Previsti laboratori a tema, esibizioni e la possibilità di osservare, nel rispetto dei loro ritmi, alcune delle specie di animali più importanti alla luce della luna. Inoltre, dall’1 al 3 Novembre lo Zoo sarà “pauroso”, con un programma di Feeding Time oltre ai Zoo Halloween Lab, e l’opportunità di preparare la propria zucca per gli animali. E poi un focus sugli “Animali Spaventosi, ma lo sono davvero?” per scoprire insieme agli operatori del parco i segreti etologici e i falsi miti sugli animali ritenuti, erroneamente, più spaventosi.

Ospedale delle Bambole: ecco l’Halloween Napoletano

Giovedì 31 ottobre sarà festa anche all’Ospedale delle Bambole, nel cuore del Centro storico. In occasione di una visita guidata speciale, possibile in due fasce orarie (11-12 e 15.30-16.30), si potrà non solo visitare il Museo ed il Laboratorio dell’Ospedale delle Bambole, ma anche ascoltare alcuni racconti sulla nascita dei misteriosi personaggi illustri che si aggirano per i quartieri di Napoli. Uno su tutti il “monaciello”, senza dimenticare il mito del Cimitero delle Fontanelle. L’evento è su prenotazione e per un numero limitato di ospiti (contattando il numero 08118639797, costo associativo 6 euro a persona).

C’era una volta Halloween: la casa della Strega a Villa Flora

Dal 31 ottobre al 2 novembre, speciale appuntamento di Halloween a Villa Flora (Corso Vittorio Emanuele 85) rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni. Tra le attività proposte, ci saranno racconti horror, percorso ad ostacoli, truccabimbi, gioco di squadra, caccia al tesoro, combattimento con armi in gommapiuma, pozioni magiche e celebrazione della vittoria. Contributo associativo: 12 euro. Info e prenotazione ai seguenti numeri: 347/0094457 – 327/7306533.