Eventi a Napoli: ecco i principali appuntamenti di sabato 4 e domenica 5 maggio (tra cui spiccano le Lezioni di Napoletano a Capodimonte).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello da sabato 4 a domenica 5 maggio. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano la cultura: ecco alcune delle principali.

Museo e Real Bosco di Capodimonte: Lezioni di Napoletano

In programma oggi, sabato 4 maggio (ore 10), il primo dei tre incontri di Lezioni di Napoletano, nell’auditorium del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Un appuntamento voluto dalla Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo, e l’associazione I Lazzari, grazie ai quali si potrà partecipare gratuitamente a tre incontri didattici di lingua napoletana.

Il progetto consta di due momenti, il primo al Museo di Capodimonte con tre incontri gratuiti (è sufficiente prenotarsi inviando una mail a info@fondazioneisaia.org), in programma per sabato 4, domenica 12 e sabato 18 maggio alle ore 10 all’auditorium.

Si studieranno le etimologie da greco, latino, francese e spagnolo, prove pratiche di lettura e scrittura, poesia, canzoni e teatro e i grandi capolavori in napoletano. Ogni lezione prevede un intermezzo musicale a cura dell’Associazione MusiCapodimonte: l’antica arte della posteggia napoletana di Aurora Giglio. Il secondo ciclo di lezioni, che costituisce un vero e proprio corso, si terrà tra giugno, ottobre e novembre a Casalnuovo, negli spazi che il Comune ha concesso in comodato alla Fondazione, all’interno dello storico Palazzo Salerno Lancellotti (in via XXV Luglio).

Quest’altro percorso sarà basato su storia, fonetica, semantica, etimologia, morfologia, sintassi, studio di testi dal Cinquecento al Novecento e della Canzone Napoletana. Gli incontri e il corso sono a carattere completamente gratuito.

Palazzo Reale: ecco “Il giardino sul Golfo”

Sempre oggi è in programma la visita “Il giardino sul Golfo” al Palazzo Reale di Napoli. Un percorso guidato alla scoperta di un “tesoro nascosto”, da tempo celato dietro le vetrate e le tende delle stanze reali, che offre la vista del verde dei giardini affacciati su un panorama inaspettato e regale del golfo. Appuntamento ogni sabato, domenica e festivi alle ore 11, 11 e 12.15. Modalità di partecipazione tramite prenotazione al numero 848.800.288, o direttamente in biglietteria il giorno stesso della visita fino a 15 minuti prima dell’inizio dei turni, previa disponibilità posti. Il costo è di 3 euro più il biglietto d’ingresso al Palazzo Reale, in piazza Plebiscito a Napoli.

Rione Sanità: Napoli Street Art Tour da Pignataro a Bosoletti

Oggi pomeriggio, al rione Sanità ci sarà Napoli Street Art Tour da Pignataro a Bosoletti, specialissimo itinerario tra i più celebri, e i meno noti, interventi urbani di graffiti e grandi ritratti a bomboletta, che decorano i muri e le facciate dei palazzi dello storico quartiere di Napoli. Appuntamento alle 17 in piazza Cavour fuori alla metro Museo 1 (fontana del Tritone). Il tour durerà circa due ore e mezzo, la quota di partecipazione è di 12 euro (incluso aperitivo), bambini 6 euro, under 6 gratis. Prenotazione obbligatoria scrivendo a napolistreetart@gmail.com, o per whatsapp ai numeri 3384618849, 3397645533.

Tutto questo senza dimenticare altri grandi eventi culturali, come le belle mostre su Canova al Mann e su Caravaggio a Capodimonte e, spostandosi verso la Penisola sorrentina, il Sorrento Festival di Ricomincio dai libri.