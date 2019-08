Eventi Napoli di sabato 24 e domenica 25 agosto: tantissimi appuntamenti all’insegna di cultura, arte e spettacolo.

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello di sabato 24 e domenica 25 agosto. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, musica e spettacolo: ecco alcune delle principali.

Mann: ingresso gratuito per domenica 25 agosto

Domenica 25 agosto, ancora una domenica a porte aperte per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Un’occasione da non perdere per visitare le collezioni e le diverse mostre ospitate dal museo partenopeo, tra cui Mann on the Moon (la mostra che celebra i 50 anni dallo sbarco sulla Luna).

Capodimonte: apertura serale a 1 euro e concerto al Museo

Sabato 24 agosto, dalle ore 19.30 alle 22.30, nuova apertura serale straordinaria con ingresso simbolico a 1 euro al Museo di Capodimonte (chiusura biglietteria alle ore 21.30).

I visitatori potranno ammirare le preziose collezioni e le mostre in corso: al secondo piano Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere (fino al 30 settembre), Jan Fabre. Oro Rosso (fino al 15 settembre) e al primo Canova, un restauro in mostra (30 settembre).

Inoltre, al primo piano del Museo nella sala dedicata alla pittura emiliana (sala 12), ci sarà una lezione-concerto del Maestro Rosario Ruggiero.

Per i più piccoli, infine, i racconti sulla storia della Reggia di Capodimonte degli attori Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta della compagnia Arcoscenico, che accoglieranno i visitatori nelle vesti di Re Pulcinella e di una dama del Settecento, attività offerta dall’associazione MusiCapodimonte.

Classico Contemporaneo: musica e spettacoli al Chiostro di San Domenico Maggiore

Prosegue anche la rassegna di musica e teatro che propone i grandi classici in chiave contemporanea nel Chiostro di San Domenico Maggiore. Sabato 24 e domenica 25 agosto (entrambi gli spettacoli si terranno alle 21.30) andrà in scena Salomè-il settimo velo, tratto dall’opera di Oscar Wilde. Regia di Roberta Misticone, con Roberta Misticone, Livia Berté e Gianluca Rovinello. Musiche originali di Gianluca Rovinello.

Senza dimenticare, tra gli altri eventi, il fitto programma di Estate a Napoli (in cui spicca tra gli altri appuntamenti Ridere 2019, festival del teatro comico e cabaret), lamostra su L’amica geniale al Madre e quella sulla scuola di Posillipo del III millennio al Maschio Angioino.