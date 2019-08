Ridere 2019: Al Maschio Angioino dal 9 agosto il Festival del Teatro Comico e Cabaret

Ridere 2019: Organizzata dal Teatro Totò con la direzione artistica di Gaetano Liguori, da venerdì 9 agosto alle ore 21.30 al Maschio Angioino, la 29a edizione del Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret.

In attesa delle grandi novità artistiche previste per il prossimo anno quando, tra iniziative ed eventi di straordinario rilievo, sarà festeggiato il trentennale di “Ridere 2019”, venerdì 9 agosto alle ore 21.30 al Maschio Angioino, partirà l’attesa 29a edizione del noto festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret .

Organizzata dal Teatro Totò con la direzione artistica di Gaetano Liguori, la storicizzata kermesse, fino al 25 agosto nel cortile del castello simbolo della città, presenterà una serie di spettacoli capaci di mettere d’accordo nel segno della risata e del divertimento i napoletani rimasti città e i tanti turisti arrivati da tutto il mondo.

Programma

Si partirà il 9 agosto con Ciro Ceruti in compagnia di Enzo Varone, Paco De Rosa, Feliciana Tufano e Piera Russo con lo spettacolo “La tempesta perfetta” scritto e diretto dallo stesso Ciro Ceruti. Il 10 Agosto sarà la volta di “C’era una volta il festival” una passerella musicale condotta da Edda Cioffi con i testi e la regia di Maurizio Palumbo e l’ Orchestra diretta dal maestro Peppino Fiscale.

Giunti all’ 11 Agosto per “Ridere 2019” arriverà Natale Galletta con “Cuore e canto”, un lavoro scritto e diretto da Maurizio Palumbo con l’orchestra Live&Band. Per il 12 Agosto, grande attesa per l’apprezzato attore Massimiliano Gallo impegnato con il suo lavoro “Tutta colpa della luna” mentre per il 13 e 14 Agosto ad essere vissuto sarà un emozionante momento canoro con Francesca Marini protagonista dello spettacolo musicale “La mente torna…Mina tribute” diretto da Gaetano Liguori.

Il 15 agosto spazio a Emilio Massa con “La smorfia della Sibilla” il gioco ideato da Dario Massa e il 16 agosto a Gigi De Luca con “Il cornuto immaginario tratto da Moliére. Giunti al 17 Agosto, sarà la volta di una beniamina del pubblico napoletano come Rosalia Porcaro con lo spettacolo “Donne” seguita a ruota il 18 agosto dall’irresistibile Lino D’Angiò con “Lino d’Angiò show”.

Il 20 agosto di scena al Maschio Angioino ci sarà Salvatore Gisonna con il suo lavoro “Salvatore Gisonna show” ed il 21 Agosto il comico Simone Schettino con il suo lavoro “Il meglio di…”.

A continuare il festival “Ridere 2019”, il 22 Agosto, saranno Marco Cristi, Edoardo Guadagno e Nando Varriale con la partecipazione di Cinzia Caserta con “Totò comic show”- Brutti, sporchi e cattivi”.

Ancora, il 23 Agosto a salire sul palco sarà il trio composto da Ciro Esposito, Ivan Boragine e Salvatore Catanese con “Sotto lo stesso tetto” di L. Giacomozzi con la regia di Gianni Parisi.

Infine, a chiudere questa edizione di “Ridere” in attesa della prossima edizione dei trent’anni, sarà il 24 e 25 Agosto, Diego Sanchez con “Tutte donne insieme a me…” , uno show tributo a Massimo Ranieri interamente tratto dal suo spettacolo cult “Canto perché non so nuotare…da 40 anni”.