Da sabato 19 luglio torna su Rai 1 “Vista Mare”

Dopo l’eccezionale successo della passata edizione, torna su Rai 1 “Vista Mare”, il programma che ha saputo emozionare e coinvolgere il pubblico con un racconto autentico e profondo dell’Italia costiera.

La nuova stagione prenderà il via sabato 19 luglio alle ore 12, con la conduzione di Federico Quaranta e Diletta Acanfora, pronti a guidare gli spettatori in un viaggio che unisce bellezza, cultura e identità.

Federico Quaranta accompagnerà i telespettatori lungo le coste italiane più suggestive, tra paesaggi mozzafiato e incontri sorprendenti. Al suo fianco Diletta Acanfora, che racconterà tradizioni e mestieri legati al territorio attraverso gesti antichi, saperi tramandati e storie di un’Italia che lavora con passione, creatività e memoria.

La puntata inaugurale sarà dedicata al suggestivo Miglio d’Oro, il tratto di costa campana incastonato tra il Vesuvio e il mare. Un luogo unico, costellato di ville vesuviane, giardini segreti e scorci sospesi nel tempo, dove architettura e paesaggio si fondono in un patrimonio culturale di straordinario valore.

Il successo di Vista Mare”, programma di Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo prodotto dalla Zeus Group e con la squadra di autori formata da Enzo Agliardi, Rosa Alvino e Titty Alvino, ha confermato il valore di un racconto capace di restituire centralità a territori spesso dimenticati ma ricchi di fascino e autenticità. Anche quest’anno, il programma attraverserà alcune delle coste più spettacolari d’Italia: dal Cilento al Lazio, passando per il Molise, la Calabria, la Basilicata e naturalmente Napoli, con i suoi scorci iconici e il suo profondo legame con il mare.