Eventi a Napoli di sabato 12 e domenica 13 ottobre: spiccano il grande nuoto dell’International Swimming League alla Piscina Scandone e la mostra dedicata a Mirò.

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello di sabato 12 e domenica 13 ottobre. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano sport, cultura e divertimento: ecco alcune delle principali.

International Swimming League: le stelle del nuoto alla Piscina Scandone

La Piscina Scandone ospita, sabato 12 e domenica 13 ottobre, la tappa italiana della International Swimming League, il nuovo circuito mondiale del nuoto con grandi campioni di tutte le specialità, come Caeleb Dressel, Adam Peaty, Katinka Hosszú, Chad Le Clos, Katie Ledecky, le sorelle Campbell, Lilly King, Sarah Sjöström, Florent Manaudou e la nostra Federica Pellegrini. Proprio “la Divina” sarà capitana del team allenato da Matteo Giunta, gli Aqua Centurions, con i migliori nuotatori italiani come Fabio Scozzoli (vicecapitano), Ilaria Bianchi, Martina Carraro, Santo Condorelli, Elena di Liddo, Silvia Di Pietro, Luca Dotto, Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Margherita Panziera, Matteo Rivolta, Simone Sabbioni e Silvia Scalia.

Joan Mirò. Il linguaggio dei segni in mostra al PAN

Prosegue al Palazzo delle Arti di Napoli la mostra sul mondo fantastico, onirico, febbrilmente creativo di Joan Miró, dal titolo Joan Miró. Il linguaggio dei segni. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 23 febbraio 2020. Il percorso espositivo si compone di ben ottanta opere tra quadri, disegni, sculture, collage e arazzi, che ripercorrono sei decenni di attività creativa, dal 1924 al 1981, in cui Miró sviluppa un linguaggio formale che trasforma l’arte del XX secolo.

Edenlandia: sarà un “Weekend a tutta birra”

L’Oktoberfest si trasferisce all’Edenlandia. I classici pretzel, il boccale da 1 litro di Paulaner e tanta musica, saranno i protagonisti sabato 12 e domenica 13 ottobre (18.30 – 24.00, ingresso gratuito). Il grande parco di Fuorigrotta ospiterà lungo i viali gli stand allestiti per l’occasione e un’area dove sarà possibile accomodarsi per consumare comodamente, accompagnati da una band che si esibirà dal vivo. A girare per il parco ragazzi vestiti in stile bavarese che proporranno i caldi pretzel, il classico pane a forma di grande fiocco, con le estremità annodate e i granelli di sale, che ha origini molto antiche ed è tipico dei paesi tedeschi. Per degustare la birra, invece, i grandi boccali che renderanno ancora più particolare l’atmosfera della serata. Per gli amanti del luppolo, quindi due le tipologie di birra offerta, proprio quelle proposte all’Oktoberfest.

Senza dimenticare, tra gli altri eventi, la mostra dedicata a Bud Spencer a Palazzo Reale e quella su Andy Warhol alla Basilica della Pietrasanta.