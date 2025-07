Al Centro Campania dal 2 al 10 agosto arriva il One Piece Action Game

L’evento, gratuito, rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo di One Piece, scoprire le sue storie di amicizia, coraggio e libertà e vivere un’avventura da veri pirati.

Il mondo di One Piece, il celebre franchise giapponese creato da Eiichirō Oda, arriva al Centro Commerciale Campania di Marcianise (CE) con un evento esclusivo e immersivo. Dal 2 al 10 agosto, Piazza Campania si trasformerà in un vero e proprio deck di avventure, ospitando in esclusiva il One Piece Action Game, un’esperienza interattiva dedicata ai fan di tutte le età.

Dopo il successo riscosso in Francia con oltre 13 tappe, l’evento, realizzato da Thekom con licenza ufficiale di Toei Animation, sbarca anche al Campania, offrendo un’opportunità unica di vivere in prima persona le sfide e le emozioni dell’universo di Monkey D. Luffy e della sua ciurma.

Per nove giorni, i visitatori potranno partecipare a quattro attrazioni tematiche ispirate ai personaggi iconici della serie: Nami, Usopp, Zoro e Sanji. L’attività sarà attiva dal lunedì al venerdì per quattro ore al giorno e nei weekend per otto ore, e propone giochi interattivi di azione, avventura e destrezza, ideati per coinvolgere adulti e bambini in un’esperienza di divertimento e scoperta.

Le sfide proposte:

La prova di destrezza e memoria di Zoro, che invita a riprodurre sequenze di attacchi sullo schermo utilizzando i pulsanti intorno a un barile.

La sfida di mira di Usopp, con l’uso di una fionda di allenamento per colpire i bersagli e ottenere il punteggio più alto.

L’orientamento di Nami, che guiderà i partecipanti su una mappa per raccogliere tesori e ricompense, evitando di danneggiare la Sunny.

La preparazione di ricette di Sanji, che metterà alla prova abilità e precisione ai fornelli.

L’evento, gratuito, rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo di One Piece, scoprire le sue storie di amicizia, coraggio e libertà e vivere un’avventura da veri pirati.

Vi aspettiamo al Campania, dal 2 al 10 agosto, con orari dalle 11:00 alle 19:00.

Pronti a salire a bordo del Thousand Sunny e a vivere la sfida? Luffy e la sua ciurma vi aspettano!

