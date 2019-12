Concertone in piazza Plebiscito: grandi star dell’atteso evento di Capodanno saranno Stefano Bollani e Daniele Silvestri.

C’è come sempre grande attesa per il concertone di Capodanno a Napoli, che come ormai tradizione si svolgerà in piazza Plebiscito nella serata del 31 dicembre. Il Comune di Napoli, con il supporto di Radio Kiss Kiss (radio ufficiale dell’evento, i cui presentatori saranno Max Giannini e Maria Silvia Malvone), ha organizzato una serata in cui saranno presenti due big della musica italiana: Stefano Bollani e Daniele Silvestri. Il concerto (che inizierà alle ore 22) sarà aperto proprio dal pianista e compositore, il quale il prossimo 30 dicembre riceverà la cittadinanza onoraria napoletana dal sindaco Luigi de Magistris. In occasione del centenario della nascita di Renato Carosone, l’esibizione di Stefano Bollani sarà tutta incentrata sulla celebrazione di un artista simbolo della cultura e del patrimonio musicale napoletano.

Per quanto riguarda Daniele Silvestri, quello del cantautore romano è un piacevole ritorno a Napoli, dopo il recente concerto al Palapartenope. Cantautore raffinato e da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei più deboli. Silvestri si produrrà in una esibizione live con la sua band. Sarà affidato ai rapper Livio Cori e Nicola Siciliano il compito di dare un tocco di napoletanità sul palco, mentre Walter Ricci, jazzista e artista napoletano di nascita e internazionale di carriera, completa il cast artistico.

Capodanno a Napoli: sul Lungomare si balla

Dopo il concerto in Piazza del Plebiscito e il brindisi della mezzanotte, per i fuochi d’artificio appuntamento sul Lungomare, dove intorno all’1,30 partirà il consueto spettacolo pirotecnico da Castel dell’Ovo. Il format vincente dei quattro palchi “notturni” rimarrà invariato. Ci saranno spazi di festa in piazza Vittoria (con protagonisti diversi rapper partenopei, ovvero Federico dì Napoli, Moderup, Marco Calone, Paki G., V moster, Marsica, Bles, tutti capitanati da Ivan Granatino) e in Borgo Marinari (che ospiterà musica dance revival anni 70-80 con Ivano Petagna e Marco Pesacane).

Oltre ai palchi in via Partenope (l’angolo latino-americano con Gino Latino sarà posizionato davanti alla sede dell’ex facoltà di Economia e Commercio) e la grande discoteca alla Rotonda Diaz.