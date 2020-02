Carnevale 2020 a Napoli: in programma tante iniziative all’insegna di divertimento e riflessione sociale. Ecco tutti gli eventi organizzati in città.

Il Carnevale 2020 è ormai alle porte. Come da tradizione, la città di Napoli lo celebrerà tra dolci, sfilate, feste in maschera e carri allegorici. Tanti gli appuntamenti nella città partenopea, all’insegna del divertimento ma anche della riflessione sociale. Ecco un elenco dei principali eventi.

Carnevale a Città della Scienza: tra esperimenti e divertimento

Domenica 23 febbraio Grande Festa di Carnevale a Città della Scienza. Il tema di questo anno è le mille culture e colori dei popoli della Terra esplorato attraverso spettacoli, animazione itinerante, giochi e laboratori di creatività e manualità sulle tradizioni geografiche dei vari luoghi della terra.

Non mancheranno coriandoli, stelle filanti, costumi, travestimenti, accessori, maschere e momenti di giochi collettivi sia per adulti che per bambini. L’evento si svolgerà dalle ore 10 alle ore 14 ed è previsto l’ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni, mentre le aree espositive saranno aperte e visitabili fino alle 18. Tra le attività in programma, il Live Show a cura di UAN, Unione astrofili napoletani, “Tutti i Colori delle Stelle” presso il Planetario 3D, un viaggio nei colori delle stelle che oltre ad essere magnifici e sorprendenti ci informano sulle loro caratteristiche. Sarà presente l’angolo delle culture con attività e travestimenti organizzati per conoscere la storia e le curiosità dei diversi paesi del mondo: si viaggerà in Africa, Cina, Australia e Brasile.

La Bollywood dance Aishanti company si esibirà in una performance di ballo al ritmo della magica India. Il programma della giornata prevede numerose attività per i più piccoli. I bambini dai tre anni potranno partecipare ad un percorso di mini olimpiadi, saltare sui gonfiabili e farsi truccare dalle nostre animatrici.

Zoo di Napoli: Carnevale con i Supereroi

Allo Zoo di Napoli si festeggia il Carnevale con l’arrivo dei Supereroi, accompagnati da tanto intrattenimento laboratori ludici e didattici ed eventi speciali. Tutti i bambini che verranno in maschera tra il 22 e il 25 Febbraio avranno in omaggio un Coupon per ritornare gratis allo Zoo. Il programma previsto per domenica 23 Febbraio: Animazione con i Supereroi; Laboratorio per costruire il carro di Carnevale per i bambini; Face Painting e Parata di Carnevale per concludere al meglio la giornata. Tutti gli altri giorni dell’evento ci sarà animazione nel piazzale, accoglienza e laboratori con focus sugli animali.

Carnevale Sociale 2020: l’elenco di tutti gli appuntamenti

Come già accennato, da ormai tanti anni il Carnevale a Napoli rappresenta anche un’occasione di riflessione: in quest’ottica rientra la splendida rete del Carnevale Sociale di Napoli. Un coordinamento delle realtà che dal basso costruiscono i cortei di Carnevale, esprimendo con mille colori le contraddizioni dei nostri territori. Ecco l’elenco delle tappe del Carnevale Sociale:

martedì 18 febbraio, Pianura (ore 15, via Napoli 101);

venerdì 21 febbraio, Sanità (ore 10, piazza Sanità);

venerdì 21 febbraio, Materdei (ore 10, piazza Scipione Ammirato);

venerdì 21 febbraio, Giugliano (ore 11.15, piazza Antonio Gramsci);

sabato 22 febbraio, Caserta (ore 15, villetta Parco degli Aranci);

domenica 23 febbraio, Scampia (ore 10, via Monte Rosa);

domenica 23 febbraio, Bagnoli (ore 10, Piazza Bagnoli);

martedì 25 febbraio, Soccavo (ore 10, viale Traiano Parco Costantino);

martedì 25 febbraio, Montesanto (ore 14.30, Parco Sociale Ventaglieri);

martedì 25 febbraio, Mercato Orefici (ore 15, via G. Manna Casa Temple);

martedì 25 febbraio, Quartieri Spagnoli (Largo Baracche);

martedì 25 febbraio, Centro Storico (ore 14.30, Santa Fede Liberata).

Tutto questo senza dimenticare, tra le tante iniziative, Tipi da Spiaggia a Edenlandia, la quarta edizione del Carnevale Epomeo e il Gran Ballo del ‘700 al Teatro Posillipo.