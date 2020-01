Carnevale 2020 a Napoli: arriva il Gran Ballo del ‘700

Carnevale 2020 a Napoli: Al Teatro Posillipo un viaggio indietro nel tempo con cena, musica, abiti storici e performers internazionali.

E’ giunto ormai alla quarta edizione il meraviglioso evento “Carnevale Settecentesco Napoletano”, un progetto lanciato quattro anni fa dall’associazione “Travelers and the City” in collaborazione con “Visit Naples” la guida online della città. Un Gran Ballo in costume per immergersi completamente nella magica atmosfera del ‘700, l’evento che negli anni ha unito locali e turisti in emozionanti viaggi nella Napoli di Goethe e Carlo di Borbone.

Il settecento era infatti il secolo dei salotti ed il Carnevale, era considerato una delle feste maggiormente sentite dall’aristocrazia napoletana. Era infatti impensabile all’epoca spostarsi a Venezia, tutto il Sud si dava appuntamento nella capitale, Napoli, che per l’occasione diventava un tripudio di colori e suoni, vicoli che si popolavano di stranieri ed artisti, grandi balli in maschera e donne in abiti sfarzosi.

Il tema di quest’anno è “Plumed 700”, il settecento piumato e dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, è stata riconfermata come location il Teatro Posillipo in via Posillipo, 66 – Napoli. La location sarà completamente ricostruita con ambientazioni dell’epoca, spettacoli dal vivo, performers internazionali e con l’aggiunta di istallazioni digitali che condurranno gli ospiti attraverso un vero viaggio nel 1700.

PROGRAMMA DELLA SERATA:

La IV edizione del “Carnevale Settecentesco Napoletano” si terrà il 22 Febbraio, quest’anno avrà come tema il “settecento piumato” e sarà articolata in due momenti, la Cena Settecentesca con start dalle ore 19:00 ed il Gran Ballo Settecentesco con start dalle ore 23:00.



La Cena Settecentesca sarà riservata esclusivamente a 300 ospiti, che potranno trattenersi anche per il Gran Ballo. I gentili Signori e Signore verranno accolti dai maggiordomi per riporre in custodia i soprabiti, ed attesi nel salone per il brindisi di benvenuto a base di Spumante Valdo origine Valdobbiadene.



Quando i gentili ospiti si saranno accomodati ad i rispettivi tavoli, la serata proseguirà con un susseguirsi di emozionanti performance a cura artisti di calibro nazionale ed internazionale.



In una magica e surreale atmosfera di festa, gli ospiti potranno godere di una selezione di vini campani ed assaporare le pietanze settecentesche studiate ed elaborate appositamente per l’occasione da un team di chef partenopei.



Il Gran Ballo Settecentesco invece avrà inizio dalle ore 23:00, quando tra performers, live show, spettacoli interattivi, attori teatrali ed artisti burlesque, gli ospiti proveranno davvero l’emozione di trovarsi 300 anni indietro nella storia.



Durante lo svolgersi dell’evento, ad una giuria artistica il compito di valutare tra gli ospiti, gli abiti storici più belli. In palio prestigiosi premi.

La cerimonia proseguirà in chiave contemporanea con l’ingresso in consolle dei deejay ed il via alle pittoresche danze nel grande salone.

Noblesse oblige uomo/donna: Abito settecentesco. In alternativa smoking e mascherina per l’uomo, abito lungo da sera e mascherina per la donna. L’evento è aperto ad un numero limitato di ospiti ed è possibile prenotare sul sito ufficiale dell’organizzazione: http://bit.ly/CarnevaleSettecento2020