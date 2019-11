Arca’s Teatro: domenica 24 novembre Flavio Fierro (figlio del grande Aurelio) sarà protagonista di una serata dedicata alla canzone napoletana. Quando la tradizione diventa emozione.

Domenica 24 novembre ore 19.00, Flavio Fierro, figlio e indiscusso erede dell’indimenticabile Aurelio, in concerto all’Arca’s Teatro per una serata d’eccezione dedicata alla storia della Canzone Napoletana. Flavio Fierro come caratteristica personale ha quella di scoprire canzoni dimenticate dai più, nonché rinnovare la tradizione classica con passione e rispetto. Il tutto condito da storia delle canzoni, aneddoti, curiosità e notizie in merito.

Questo recital è un’occasione per ritrovarsi fra amici vecchi e nuovi, una serata per scoprire e ricordare brani, melodie che hanno fatto e fanno da colonna sonora alla nostra vita quotidiana, un viaggio per narrare Napoli, per raccontare le gioie, le amarezze, le tante contraddizioni, l’allegria e i sentimenti attraverso un repertorio di canzoni memorabili… senza tempo.

LE NOSTRE CANZONI – Ricordando Mr. Guaglione

Recital di Flavio Fierro;

Domenica 24 novembre ore 19.00;

costo biglietto € 10.00;

Arca’s Teatro (Via Veterinaria 63, 80137 – Napoli, nei pressi dell’Orto Botanico);

info e prenotazioni: 346 21 00 916/340 37 82 113/334 21 18 200.