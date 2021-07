Eventi Napoli 3-4 luglio: Notte dei musei con ingresso a 1 euro

Eventi di sabato 3 e domenica 4 luglio a Napoli: spiccano la Notte europea dei Musei e Napoli Città Libro.

Il fine settimana di sabato 3 e domenica 4 luglio sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Notte europea dei musei: ingressi a 1 euro

Sabato 3 luglio torna l’appuntamento con l’apertura straordinaria serale dei musei con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Moltissimi i siti museali e archeologici partenopei che anche quest’anno, partecipano all’iniziativa promossa la Ministero della Cultura francese con il patrocinio dell’UNESCO. Tra le tante aperture di rilievo, spiccano l’Appartamento storico di Palazzo Reale, Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Mann.

Napoli Città Libro 2021: l’atteso evento a Palazzo Reale e piazza Plebiscito

La letteratura torna finalmente grande protagonista con la terza edizione di Napoli Città Libro, prima fiera del libro italiana di nuovo aperta al pubblico dopo un anno e mezzo di pandemia da Covid 19.

Il programma dell’attesissima manifestazione (che si terrà fino a domenica 4 luglio a Palazzo Reale e piazza Plebiscito), vede protagonisti gli stand di 92 editori provenienti da tutta Italia e oltre 100 tra incontri ed eventi. I costi dei biglietti (acquistabili anche online) sono i seguenti: biglietto intero 5 euro (ridotto 3 euro per fascia d’età compresa tra i 18 e 25 anni e possessori Campania Artecard). Ingresso gratuito per under 18, studenti universitari, docenti MIUR, giornalisti, portatori di handicap con accompagnatore.

“Teatrando sotto le Stelle” nella Ex Base Nato Bagnoli: gli Arteteca in “Cabaret ai tempi di Facebook”

Sabato 3 luglio, gli Arteteca (Enzo Iuppariello e Monica Lima) animeranno l’ampio programma della rassegna Teatrando sotto le stelle nella ex Base Nato di Bagnoli. Il loro spettacolo, insieme a tante novità, raccoglie tutte le indimenticabili esibizioni, tra cui i due cuori solitari che cercano l’amore in chat, i due sposini nel giorno delle nozze, i due “Facebook addicted” in terapia di gruppo per disintossicarsi, i due coloriti, ma teneri, ragazzi di provincia e la coppia di personaggi televisivi formatasi a “Uomini e donne”.

Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista

Fino al prossimo 13 settembre, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ospita la mostra che rientra tra le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Raffaello. A Capodimonte, tra le altre, sono conservate L’Eterno e la Vergine, due frammenti della Pala di San Nicola da Tolentino (1500-1501, prima opera nota del diciassettenne Raffaello), il Ritratto di Alessandro Farnese (1511, ritraente il giovane cardinale che tanti anni dopo diventerà il potente papa Paolo III), il Mosé e il roveto ardente (1514), la Madonna del Divino Amore (datata 1516-18, dipinto tra i più ammirati dell’artista nel corso del Cinquecento, poi caduto nell’oblìo e recuperato solo recentemente, anche grazie alle indagini scientifiche e al restauro).

Troisi Poeta Massimo: una splendida mostra a Castel dell’Ovo

Un meraviglioso percorso tra fotografie private, immagini d’archivio, locandine, filmati e carteggi personali inediti che condurranno il pubblico nell’animo umano di Massimo Troisi.

L’esposizione (aperta a Castel dell’Ovo fino al 25 luglio) racconta le tappe salienti della carriera dell’artista, dall’infanzia a San Giorgio a Cremano alla passione per il teatro, fino alla popolarità improvvisa con il gruppo La Smorfia e alla carriera cinematografica da regista e attore.

Pan: in mostra la vita di Frida Kahlo

Grande interesse al Pan – Palazzo delle Arti di Napoli per la mostra dedicata all’artista messicana Frida Kahlo, in esposizione fino al prossimo 29 agosto. Un’esistenza caratterizzata da una difficile condizione fisica e al tempo stesso dalla forte capacità di reazione e resilienza di fronte alle avversità. Un percorso capace di indagare su tutte le fasi del corso esistenziale dell’artista: l’infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con l’amore della sua vita – Diego Rivera – fino alla sua sfortunata morte.

I Gladiatori al MANN: la grande mostra che unisce archeologia e tecnologia

Una significativa mostra nella grande Sala della Meridiana, che vuole coniugare l’archeologia e la tecnologia per raccontare un mito di tutti i tempi, attraverso un progetto scientifico che, senza sacrificare il rigore metodologico, unisce istituzioni italiane e straniere con un condiviso percorso di conoscenza.

La mostra si potrà visitare fino al 6 gennaio 2022. Il cuore pulsante dell’allestimento di tale mostra è senza dubbio rappresentato dai ben 160 reperti che, sistemati nel Salone della Meridiana, sono il risultato di suggestivi tasselli per un lungo e affascinante viaggio di ricerca suddiviso in sei sezioni.