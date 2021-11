Eventi a Napoli 27-28 novembre: Isa Danieli al Teatro Cortese con “Raccontami”

Eventi di sabato 27 e domenica 28 novembre a Napoli: spicca lo spettacolo con protagonista Isa Danieli (appuntamento che apre la stagione del Teatro Cortese). Squid Game ad Edenlandia.

Il fine settimana di sabato 27 e domenica 28 novembre sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Teatro Cortese: Isa Danieli protagonista di “Raccontami”

Con la direzione artistica a cura di “Ente Arti Teatro e Musica” e la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, il cartellone 2021/2022 del Teatro Cortese (sito in Viale del Capricorno ai Colli Aminei) partirà il prossimo 27 novembre con un’icona del teatro come Isa Danieli e lo spettacolo “Raccontami”. Un percorso di donna e di attrice che ha attraversato e attraversa, i generi più diversi delle forme teatrali esistenti.

Dal gradino più basso, quello della sceneggiata, alla tragedia greca di Euripide e di Eschilo, fino ad incarnare le parole di autori contemporanei che hanno scritto per lei. Dalla Wertmuller a Chiti, da Ruccello a Santanelli e poi Moscato, Letizia Russo e Antonio Tarantino, fino al recente Ruggero Cappuccio.

Teatro Augusteo: torna in scena “Così parlò Bellavista”

In scena al Teatro Augusteo, fino a domenica 28 novembre, “Così parlò Bellavista” (tratto dall’indimenticabile film e romanzo di Luciano De Crescenzo) con protagonisti Geppy Gleijeses (anche regista), Marisa Laurito e Benedetto Casillo.

Posillipo: ecco il Salone Nautico Internazionale Navigare

Due sedi, cento imbarcazioni esposte e la dizione di Internazionale, queste alcune delle novità della 34ma edizione del Navigare, l’esposizione nautica con prove libere in mare in programma fino a domenica 28 novembre.

La nove giorni espositiva, organizzata da AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica), torna dopo due anni di stop causa pandemia da Covid 19.

Squid Game ad Edenlandia: una versione tutta da vivere

Sabato 27 e domenica 28 novembre andrà in scena ad Edenlandia una versione tutta da vivere del format televisivo coreano. Il gioco tanto discusso e che ha spopolato in tutto il mondo viene reinterpretato e riproposto in una chiave più ironica, ma comunque impegnativa. Giocato all’aria aperta, tutti rigorosamente mascherati, con le guardie armate e la voce guida che detta i compiti da eseguire. Una squadra di 75 concorrenti impegnati a superare le varie prove indossando la t-shirt numerata, che resterà poi al giocatore come ricordo dell’esperienza.

Cinque le sfide segrete da dover superare in un massimo di 2 ore. Uniche per ogni partita le prove proposte, così da poter giocare anche una seconda volta e soprattutto per non suggerire le soluzioni ad altri concorrenti. Saranno giochi di gruppo, giochi per bambini rivolti ai grandi, così come nel format televisivo, come il più famoso “1, 2, 3 stella” o il “tiro alla fune”.

Castel dell’Ovo: esperienza immersiva con “Dante Inferno”

Dal 27 novembre al 31 dicembre, la Sala delle Carceri di Castel dell’Ovo diventa lo spazio di un’esperienza immersiva con “Dante Inferno”, un’animazione tridimensionale delle illustrazioni della Divida Commedia realizzate da Gustave Doré nel XIX secolo, un ciclo di incisioni che costituiscono tuttora la più potente e immaginifica rappresentazione visiva del capolavoro dantesco. Il visitatore sarà condotto in un viaggio tra immagini, parola e suoni forti. Ogni singola tavola diviene una scena animata e si riempie di colore, dando vita a una narrazione intensa in cui i tanti personaggi e le ambientazioni assumono una consistenza di raro spessore.

ll testo dell’opera è costituito interamente da una selezione di versi della Divina Commedia: diversi attori prestano la propria voce alla moltitudine dei personaggi che Dante e Virgilio incontrano nel corso del loro viaggio agli inferi. La Voce di Dante è di Paolo Cresta, quella di Virgilio è di Antonio D’Avino, la voce di Francesca è di Barbara De Dominicis, la voce di Ciacco e dei dannati è di Gianni Caputo, la voce di Caronte, Pier della Vigna, Ser Brunetto è di Manuel Di Martino, la voce di Beatrice è di Fabrizia Sacchi.

Castel dell’Ovo: Tutankhamon-Viaggio verso l’eternità

Napoli abbraccia le meraviglie dell’antico Egitto attraverso la mostra Tutankhamon-Viaggio verso l’eternità. L’esposizione (che chiuderà sabato 25 dicembre) è aperta nella magnifica cornice di Castel dell’Ovo. Protagonisti 60 reperti originali provenienti dalla collezione egizia del Museo Archeologico di Firenze. A disposizione della curiosità dei visitatori ci saranno anche riproduzioni dei tesori trovati nella tomba del faraone, oltre ai segreti della mummificazione e ci si potrà calare, grazie alla realtà virtuale, nel mito che ancora avvolge la sepoltura più misteriosa dell’Antico Egitto.

Pino Daniele Alive: La Mostra

Il progetto espositivo multimediale e itinerante Pino Daniele Alive, La Mostra sarà in esposizione fino al 31 dicembre presso il complesso di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione, Pino Daniele Trust Onlus. All’interno della mostra sarà possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la mostra.

Mostra d’Oltremare: ecco “Fuori di Zucca – Il fantastico mondo delle zucche”

In programma fino al 28 novembre nella rilassante atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d’Oltremare e organizzata da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà in città una ventata di allegria. Per tutti nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche.