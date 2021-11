Squid Game a Napoli: versione tutta da vivere ad Edenlandia

Squid Game arriva a Napoli: sabato 27 e domenica 28 novembre una versione tutta da vivere nel parco giochi di Fuorigrotta.

Liberamente tratto dal format televisivo coreano, organizzato da Exitus Escape Room, all’interno del parco cittadino, il gioco tanto discusso e che ha spopolato in tutto il mondo viene reinterpretato e riproposto in una chiave più ironica, ma comunque impegnativa.

Giocato all’aria aperta, tutti rigorosamente mascherati, con le guardie armate e la voce guida che detta i compiti da eseguire. Una squadra di 75 concorrenti impegnati a superare le varie prove indossando la t-shirt numerata, che resterà poi al giocatore come ricordo dell’esperienza.

Cinque le sfide segrete da dover superare in un massimo di 2 ore. Uniche per ogni partita le prove proposte, così da poter giocare anche una seconda volta e soprattutto per non suggerire le soluzioni ad altri concorrenti.

Saranno giochi di gruppo, giochi per bambini rivolti ai grandi, così come nel format televisivo, come il più famoso “1, 2, 3 stella” o il “tiro alla fune”.

E se il gioco dovesse terminare per uno o più concorrenti, questi saranno eliminati e segnati da una colorata pallottola di vernice. Senza paura però, i concorrenti riceveranno vite extra, così da prolungare il divertimento. Al termine del Squid Game Experience ci saranno 5 premiati e un grande vincitore incoronato come “the survivor”.