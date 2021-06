Euro 2020, Italia-Austria 2-1: Chiesa e Pessina portano la Nazionale ai quarti

Con fatica, ma con merito, gli azzurri approdano ai quarti di finale di Euro 2020, grazie alle reti ai supplementari di Chiesa e Pessina, subentrati nella ripresa.

L’Italia batte l’Austria 2-1 dopo i supplementari e si qualifica ai quarti di finale di Euro 2020, dove affronterà la vincente del match tra Belgio e Portogallo. Finito 0-0 il primo tempo, con gli Azzurri a cercare faticosamente la via della rete – sfiorata con una conclusione di Barella respinta di piede da Bachmann quando Immobile ha colto un palo al 32′ con un tiro improvviso da fuori area – nella ripresa l’Austria ha alzato la pressione, facendosi trovare spesso dalle parti di Donnarumma.

Un gol di testa di Arnautovic è stato annullato per fuorigioco dalla Var, così come sempre per offside un possibile fallo da rigore commesso da Pessina. Mancini ha cambiato tutto l’attacco prima del 90′ ed è stato premiato: Chiesa, al 5′, ha sbloccato il risultato, Pessina al 15′ ha sigillato il risultato, ma l’Austria non si è arresa, segnando con Kalajdzic al 9′ sts).