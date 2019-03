The Owl ed il Nido tra bollicine francesi e bontà del territorio

Il locale “The Owl” di Ercolano continua a tenere banco con le sue grandi prerogative e con il suo ricercato ristorante “Il Nido”.

di Giuseppe Giorgio – Sempre più amato ed apprezzato, l’elegante e mutifunzionale locale “The Owl” di Ercolano continua a tenere banco con le sue grandi prerogative e con il suo ricercato ristorante “Il Nido”.

Raccogliendo i consensi di chi dalla vita in fatto di piaceri pretende sempre il meglio, la bella ed ospitale struttura portata avanti con amore e passione da Daniela Riccardi e Luigi Maione (insieme nella foto) nella famosa città alle falde del Vesuvio si conferma come uno degli angoli più riservati e preferiti dai clienti più esigenti, sia per l’accoglienza ed il confort di una realtà moderna e ben congegnata, sia per la qualità dei prodotti proposti in tema di buon bere e di specialità culinarie.

“The Owl” ed “Il Nido” ad Ercolano con la musica dal vivo e le bontà di una cucina che pur mantenendosi nel solco della tradizione strizza l’occhio all’innovazione ed alla modernità, evidenziano la linea di un luogo dove la raffinatezza e l’attenzione per il frequentatore sono sempre al primo posto.

Pronti a supervisionare al meglio tutte le attività del loro apprezzato locale, i bravi e simpatici Daniela e Luigi, giorno dopo giorno si prodigano per offrire ai loro amici sempre il top.

Con un asso nella manica rappresentato dalle pregiate e richiestissime bollicine di una delle più antiche Case di Champagne come la “Lanson” di Reims, ad Ercolano in via Gramsci, “The Owl” ed “Il Nido” ribadiscono tutte le caratteristiche di due luoghi da amare ed apprezzare.

Con circa 600 posti a sedere, il meglio della cucina territoriale curata dagli chef di casa ed ancora, con cocktail, long drink, birre artigianali, grandi vini dalle migliori etichette e tanti altri champagne delle più prestigiose maison, il ritrovo non molto lontano dai famosi scavi archeologici, si conferma come uno straordinario ed intrigante polo d’attrazione per gli amanti dei peccati di gola, per gli irriducibili delle cene romatiche e per i momenti di grande relax.

Perfetto anche per un pranzo d’affare, oppure per un riservato brindisi a due, il locale per i suoi amici riserva sempre il gusto delle cose belle insieme alla garanzia di una professionalità sinonimo cordialità ed attenzione per i dettagli.