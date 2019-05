Tecnici specializzati in Campania, da settembre corsi Graded in gestione dei vettori energetici

Al via i corsi per “Tecnico superiore per la gestione dei vettori energetici”. Il bando sarà pubblicato entro il prossimo giugno e si chiuderà a metà settembre.

Nel biennio 2019-2020 e 2020-2021 Graded, azienda partenopea attiva da 60 anni nel mercato della progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia ad alta efficienza, terrà corsi per “Tecnico superiore per la gestione dei vettori energetici” all’interno della Fondazione Its Energy Lab.

Il bando, che sarà pubblicato entro il prossimo giugno e si chiuderà a metà settembre, è aperto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Nei giorni scorsi, presso l’ “ITI Marie Curie” in Via Argine a Napoli, opportunità (tra cui stage e tirocini) e sbocchi occupazionali del progetto sono stati illustrati nel corso di un incontro tra aziende e studenti. I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Eitd Scarl (tra i soggetti partner) a Napoli.

Its Energy Lab è un Istituto Tecnico Superiore specifico per il settore energetico, riconosciuto e autorizzato dal Miur e dalla Regione Campania ad erogare istruzione superiore post-diploma professionalizzante non universitaria.

Ne fa parte la società guidata da Vito Grassi insieme ad altri soggetti partner: le Università degli Studi del Sannio e di Salerno, l’Istituto Tecnico Industriale G.B. Bosco Lucarelli di Benevento, l’Associazione Costruttori Edili di Napoli (Acen), l’Ente regionale Formazione e Addestramento Professionale Uil Campania, l’Associazione Piemmei Napoli per la Formazione, Stampa Consulting Formazione alle Imprese, la Eitd scarl, i Comuni di Cusano Mutri (Benevento), San Giorgio del Sannio (Benevento), Tocco Caudio (Benevento), Buonalbergo (Benevento) e altre importanti realtà imprenditoriali quali Siram Spa, Sti srl, Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici srl.

L’ istituto realizza percorsi biennali di formazione tecnica avanzata, in grado di specializzare e qualificare giovani pronti ad entrare nel mercato del lavoro come tecnici esperti di efficientamento energetico, sistemi di gestione dell’energia, edilizia sostenibile, nonché di progettazione integrata Bim (Building Information Modeling)-oriented e di riqualificazione di manufatti edili civili e industriali in un’ottica di ottimizzazione degli impianti e dei consumi energetici.

I corsi consentono di ottenere un diploma di Istruzione tecnica superiore pari al livello V dell’European Qualification Framework (EQF 5), riconosciuto in Italia e in Europa. L’offerta formativa è caratterizzata da un percorso biennale di durata complessiva pari a 1.800 ore, di cui 1080 di attività d’aula e di laboratorio (finalizzate a trasferire conoscenze teoriche e competenze tecnico-pratiche anche mediante l’utilizzo di macchinari e software di progettazione utilizzati dalle aziende del settore) e 720 di tirocinio, realizzabili presso aziende partner o appartenenti comunque all’area dell’efficienza energetica e dell’edilizia sostenibile.