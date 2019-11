Pensioni di vecchiaia, l’età resta a 67 anni anche nel 2021

Il requisito per l’accesso alle pensioni di vecchiaia restano fissati a 67 anni di età anche nel biennio 2021-22, come stabilito da un decreto del ministero dell’Economia.

Pensioni di vecchiaia | “A decorrere dal primo gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati”. E’ quanto stabilisce un decreto del ministero dell’Economia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e quindi conferma che il requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia resta fissato a 67 anni anche nel biennio 2021-2022, come è il caso attualmente.