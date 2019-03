Leonardo: Firmata commessa con Ginevra per oltre 100 milioni di euro

Nuovo successo in Svizzera: dopo l’aeroporto di Zurigo, anche Ginevra avrà un sistema avanzato di gestione bagagli targato Leonardo.

Roma, 26 marzo 2019 – Leonardo ha firmato due nuovi contratti in Europa nel settore della logistica aeroportuale per un valore complessivo di oltre 100 milioni di euro.

Le acquisizioni riguardano il rinnovo di sistemi di smistamento bagagli (Baggage Handling System – BHS), rispettivamente per l’aeroporto internazionale di Ginevra, il secondo in Svizzera con oltre 17 milioni di passeggeri, e per quello di Atene, che, con un traffico an nuale di oltre 24 milioni di passeggeri, è l’hub di riferimento nel Paese dal 2001,sia per i flussi business che turistici.

A Ginevra il nuovo sistema di smistamento sostituirà integralmente, a fine del 2023, il precedente ed entrerà in servizio progressivamente per assicurare la continuità delle operazioni aeroportuali.

A regime, il nuovo impianto, di cui Leonardo-Finmeccanica sarà responsabile dalla progettazione alla messa in esercizio, governerà tutti i processi di gestione dei bagagli in aeroporto, sia quelli dedicati alle partenze che agli arrivi, con una capacità di smistamento di oltre 5.200 bagagli all’ora. I bagagli saranno tracciati grazie a lettori automatici di etichette in grado di riconoscere sia codici a barre sia caratteri stampati.

Cosa prevede il progetto?

Il progetto comprende circa 8,5 km di nastri trasportatori, un Early Baggage System con una capacità di 2.400 bagagli, l’intero sistema di controllo, che include EasyAirport – la soluzione IT di Leonardo per la gestione e il controllo della fase di smistamento (Sorting Allocation Computer) – e due smistartici cross-belt MBHS® (Multisorter Baggage Handling System).

Per Atene è prevista entro il 2020 la costruzione di un nuovo impianto per i transiti (Transfer Baggage Facility) e il completo rinnovo e ampliamento delle infrastrutture per la gestione dei bagagli in altre aree aeroportuali.

Leonardo ex Finmeccanica è responsabile della gestione dell’intero progetto, dalla progettazione all’integrazione, nonché della fornitura di tutti i sistemi, sia per il trasporto e lo smistamento dei bagagli, sia per l’infrastruttura informatica.

Il progetto vedrà inizialmente la sostituzione dei componenti elettromeccanici e IT del sistema BHS della North Baggage Hall. Questo consentirà di ottemperare ai più recenti standard di sicurezza, migliorare l’affidabilità dell’intero sistema ed espandere la capacità di gestione di quest’ultimo, rendendolo in grado di gestire oltre 3.000 bagagli all’ora.

La soluzione di Leonardo comprende oltre 5 km di nastri trasportatori, check-in e caroselli, la suite EasyAirport e una smistatrice cross-belt MBHS® di 240 metri. È inclusa nel contratto un’opzione per l’implementazione delle stesse modifiche alla South Baggage Hall.

Entrambi i progetti prevedono l’integrazione di macchine radiogene Standard 3.

Le due commesse confermano la leadership internazionale di Leonardo nel settore, nonché la valenza tecnologica della smistatrice cross-belt MBHS®, lo stato dell’arte nel campo dei sistemi di gestione bagagli.

Le soluzioni di Leonardo sono state già scelte da numerosi clienti in tutto il mondo per rispondere alle esigenze sia di strutture di medie dimensioni sia di grandi hub. Tra questi, Roma Fiumicino, Parigi Orly, Zurigo, Lione, Bale-Mulhouse, Kuwait City e altri hub in Medio Oriente e Asia.