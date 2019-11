Black Friday: sarà quella di venerdì 29 novembre la giornata dedicata a sconti e promozioni. È già boom di offerte su Amazon.

Come ormai tradizione anche in Italia, per effettuare acquisti molte persone attendono il Black Friday, ovvero la giornata dedicata ai saldi, tradizione importata nel nostro Paese nel 2011 dagli USA, dove questa particolare “ricorrenza” cade dopo il Giorno del Ringraziamento, rappresentando l’ideale avvio dello shopping natalizio: la data da segnare in rosso è quella di venerdì 29 novembre.

Sarà dunque una giornata all’insegna di sconti e promozioni, previsti sia per gli acquisti nei negozi che per quelli fatti online. Ad aderire ci sono, tra gli altri, i grandi marchi di abbigliamento (anche quello sportivo) e le grandi aziende produttrici di orologi e gioielli, oltre a quelle di elettrodomestici e tecnologia (prodotti tra i più venduti). Prevedibile un vero e proprio assalto a tutti i negozi e ancor di più ai centri commerciali che hanno aderito al Black Friday, con prezzi scontati dal 50 fino al 70%. Si prevedono affari d’oro anche per chi vorrà fare acquisti tramite i grandi portali online, Amazon su tutti. Il colosso americano dell’e-commerce ha già stabilito quattro tipologie di offerte.

Ci sono le offerte del giorno, valide per tutta la durata del Black Friday, quelle lampo, che durano poche ore, le offerte in vetrina, una lista presentata di volta in volta da Amazon, ed infine le anteprime Prime, cioè le offerte disponibili in anteprima per i clienti Amazon Prime. In attesa del 29 novembre, Amazon ha già realizzato una pagina dedicata con una serie di prodotti in offerta, aggiornati ogni cinque minuti.

Archiviato il Black Friday, lunedì 2 dicembre ci sarà un’altra giornata di sconti e ribassi, il Cyber Monday. Per “il lunedì della tecnologia”, le grandi catene di elettronica offriranno i loro prodotti a prezzi stracciati.