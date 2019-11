Commercialisti, ecco le novità negli enti locali

CASORIA – ‘Le novità degli enti locali, equilibri di bilancio e spesa del personale’ è il tema dell’incontro organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, presieduto da Antonio Tuccillo, che si è svolto presso la sede dell’Istituto Superiore Torrente di Casoria.

“L’aggiornamento professionale promosso dalla commissione enti locali dell’Ordine – ha sottolineato Diego Musto, consigliere delegato dell’Odcec Napoli Nord – sta garantendo ai commercialisti una formazione in grado di rispondere puntualmente alle esigenze del mercato e alla sfida che verrà lanciata con l’approvazione della prossima Legge di Bilancio e che aumenterà gli alert e i controlli nelle strutture pubbliche e private”.

Secondo Renato Poliso (commissione enti locali dell’Odcec di Napoli) “la gestione del personale e dei vincoli di finanza pubblica sul personale è un argomento complesso e che può rappresentare un limite perché resta comunque un tetto di spesa da rispettare in relazione ai conti pregressi. C’è la necessità di programmare nuove assunzioni negli enti locali anche per riqualificare il personale. Occorre registrare che ci sono fasce di dipendenti che si apprestano all’età pensionabile con tutte le conseguenze che ne deriveranno anche in termini di motivazione”.

Mario Russiello (odcec Napoli Nord) ha evidenziato che il bilancio delle amministrazioni comunali è un tema sempre caldo perché ci sono continue riforme che ogni anno si susseguono e chi lavora all’interno degli enti deve affrontare tantissime difficoltà. Abbiamo cercato di fornire riflessioni e possibili soluzioni alle principali tematiche”. All’incontro hanno partecipato Sandro Fontana (Consigliere Segretario Odcec di Napoli Nord), Vincenzo Natale (Consigliere Tesoriere Odcec di Napoli Nord), Rosario Del Piano (Odcec Napoli Nord) e Michele Frignola (Presidente Associazione Summa Enti Locali).

Ha moderato il dibattito Ezio Micillo (Presidente della Commissione Enti Locali dell’Odcec di Napoli Nord).