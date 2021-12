Duomo di Napoli, niente miracolo laico di San Gennaro: il sangue non si è sciolto

Entrambi i tentativi sono andati a vuoto: il sangue di San Gennaro non si è sciolto per il miracolo laico del 16 dicembre (come già accaduto nel 2020).

Niente miracolo laico. Oggi, giovedì 16 dicembre, il sangue di San Gennaro non si è sciolto, nonostante ben due tentativi, prima alle 9 e poi alle 10.30.

Il sangue è “assolutamente solido”, come spiegato dall’Altare del Duomo di Napoli dove si tiene il terzo miracolo dell’anno, quello chiamato “laico” perché gestito direttamente dalla Deputazione di San Gennaro, presieduta dal sindaco di Napoli (e dunque prima volta di Gaetano Manfredi).

Il miracolo laico risale al 1631: il 16 dicembre di quell’anno infatti ci fu una delle eruzioni più violente di sempre del Vesuvio, e il popolo terrorizzato chiese la protezione del santo, con una cerimonia pubblica in cui fu portato il sangue ed il busto al Ponte dei Granili. La lava, miracolosamente, si fermò proprio prima di raggiungere il ponte, risparmiando così la città di Napoli.

Il miracolo dunque non è avvenuto, proprio come già successo un anno fa. Il mancato miracolo è associato da sempre a grandi sciagure per la città di Napoli: lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l’occupazione nazista, il colera e il Terremoto in Irpinia.