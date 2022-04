Disney Plus, le uscite di maggio 2022: Obi-Wan Kenobi

Disney Plus. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di maggio 2022.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney Plus, popolare canale di streaming del colosso americano Disney. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di maggio 2022.

Serie Tv di Disney Plus

The Quest – L’impresa dei paladini – 11 maggio

I Paladini dovranno cercare l’eroe che hanno dentro di sé attraverso una serie di sfide che li spingeranno oltre i propri limiti, per riportare l’equilibrio a Everealm. Se falliranno, tutto sarà perduto. Gli eroi sorgeranno. I regni cadranno.

How I met your father – 11 maggio

In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre. Torniamo così nel 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

Obi-Wan Kenobi – 27 maggio

The Star Wars Show ha rivelato che la serie su Obi-Wan avrà luogo otto anno dopo La vendetta dei Sith e quindi undici anni prima di Una nuova speranza. Infatti la storia parlerà degli anni dell’esilio di Obi Wan, il cui obiettivo era quello di progettere Luke Skywalker a distanza.

Film di Disney Plus

Bride Wars – La mia migliore nemica – 13 maggio

Due amiche per la pelle fissano il loro matrimonio nello stesso giorno a causa di un errore dell’Hotel Plaza. Inizia allora una battaglia per vincere la gara del matrimonio più bello.

The Valet – 20 maggio

Francois Pignon sa come destreggiarsi abilmente tra gli intrighi dell’alta società, dovendo trattare con grandi avvocati e capi d’industria. Un giorno si ritrova in una situazione che mette in crisi il suo matrimonio ed è disposto a tutto pur di convincere la moglie che la donna con cui è stato sorpreso non sia la sua amante. Decide così di pagare uno sconosciuto affinché si finga il compagno della ragazza.

Cip e Ciop Agenti Speciali – 20 maggio

Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Cip e Ciop devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico.

