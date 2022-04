Beautiful, anticipazioni al 7 maggio: Flo viene perdonata da tutti

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 1° al 7 maggio. Dopo il suo pentimento rispetto al ruolo ricoperto durante il rapimento della piccola Beth, Flo viene perdonata da tutti.

Advertisement

La donna festeggia il reintegro in famiglia e Katie decide di assumerla. Zoe cerca di farsi perdonare per le sue azioni da Carter, che potrebbe prendere una decisione affrettata rispetto la situazione.

Bill, che ha discusso con Wyatt e Shauna nel suo ufficio sulla possibilità di perdonare Flo, raggiunge le sorelle Logan alla Forrester e chiede di nuovo a Katie di darle un’altra possibilità. Le sorelle Logan informano Ridge che vogliono riaccogliere in famiglia Flo.

Flo festeggia con Wyatt e Shauna il ritorno tra le Logan. Poi Katie la convoca in ufficio perché intende farla assumere alla Forrester.

Zoe tenta ancora di farsi perdonare da Carter. A nome della Forrester, Katie offre a Flo un ruolo all’interno dell’azienda.

Flo accetta con grande entusiasmo l’offerta di un ruolo all’interno della Forrester da parte di Katie e pianifica con Wyatt un futuro insieme. Zoe cerca di recuperare il rapporto con Carter.

Zende dedica delle attenzioni speciali a Paris, infatti l’ha invitata a cena offrendole in omaggio un abito che ha creato per lei. Nel frattempo, Ridge e Brooke si interrogano sul comportamento di Zoe, non del tutto comprensibile, tanto che Carter potrebbe prendere una decisione affrettata.

Zoe sta attraversando un momento molto difficile perché sta cercando di convincere Carter a perdonarla. Lei ammette di aver commesso un errore, ma le brutte esperienze con gli altri uomini, a partire dal padre, potrebbero giustificarla un po’.

Steffy porta avanti la sua gravidanza, seppur amareggiata perché il figlio che aspetta non è di Finn. Thomas mette alle strette Vinny per sapere se abbia falsificato il test di paternità di Steffy. Paris e Zende portano avanti la loro amicizia. Zoe implora Carter di non lasciarla, ma Carter non la perdona e rompe il fidanzamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.