Disney Plus, le uscite di febbraio 2022: Pam & Tommy

Disney Plus. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di febbraio 2022.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney Plus, popolare canale di streaming del colosso americano Disney. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di febbraio 2022.

Advertisement

Serie Tv di Disney Plus

Pam & Tommy – 2 febbraio

La serie racconterà quindi la relazione tra Pamela e Tommy, da quando i due si sono sposati nel 1995, 96 ore dopo il loro primo incontro. Il video privato della coppia è circolato in vari siti porno della Internet Entertainment Group.

The Walking Dead – 21 febbraio

Alexandria è gravemente compromessa. Non è più il posto sicuro di un tempo a causa della strage e della devastazione provocata dai Sussurratori. Ora, gli abitanti di Alexandria cercano di rifortificare la città e di trovare il cibo necessario per un numero sempre più crescente di persone. Tra questi, ci sono i sopravvissuti dopo la caduta del Regno e coloro che si sono salvati in seguito all’incendio di Hilltop. Sono compresi Maggie e il suo nuovo gruppo, i Wardens.

I Griffin – 23 febbraio

La serie racconta le storie della famiglia Griffin, composta dal padre Peter, dalla madre Lois, dai tre figli, Meg, Chris e Stewie e dal cane parlante della famiglia, Brian. La famiglia vive a Quahog, un’immaginaria cittadina del Rhode Island.

Film di Disney Plus

The French Dispatch – 16 febbraio

In occasione della morte del suo amato direttore Arthur Howitzer, Jr., nato in Kansas, la redazione del French Dispatch, una rivista americana a larga diffusione che ha sede nella città francese di Ennui-sur-Blasé, si riunisce per scrivere il suo necrologio.

The King’s Man – Le origini – 23 febbraio

Diverse menti criminali si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite. Un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli e salvare l’umanità intera.

Mr & Mrs Smith – 25 febbraio

Due sposi dalla vita piuttosto banale non sanno di essere entrambi assassini professionisti ingaggiati da due diverse associazioni criminali. Quando entrambi ricevono l’incarico di assassinare la medesima persona, la situazione si fa esplosiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ IT (@disneyplusit)

Rileggi le ultime anticipazioni di Disney Plus.