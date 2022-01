Mission Impossible 7 e 8, anticipazioni: i due film sono stati rinviati

Mission Impossible 7 e 8, anticipazioni. La Paramount annuncia l’ennesimo rinvio a causa del covid.

Arrivano le ultime anticipazioni dei film con protagonista Tom Cruise, vale a dire i capitoli 7 e 8 di Mission Impossible. Pare, infatti, che la vera missione impossibile sia riuscire a girarli, visto i nuovo rinvio che hanno subito.

La Paramount, infatti, ha annunciato che i due film sono stati nuovamente posticipati a causa dei contagi da variante Omicron. I due film continuano la loro storia travagliata, visto che il primo era previsto per luglio 2020.

Poi la data è stata posticipata al dicembre 2020, poi al mese di novembre 2021, quindi a maggio 2022 e poi al 30 settembre 2022. Oggi Mission Impossible 7 è previsto per il 2023, il 14 luglio secondo The Hollywood Reporter.

Per l’ottavo capitolo, invece, i fan dovranno attendere il 28 giugno 2024. Questo l’annuncio arrivato direttamente dalla Paramount:

“Dopo un’attenta valutazione, la Paramount Pictures e la Skydance hanno deciso di posticipare le date di uscita di Mission: Impossible 7 e 8 come conseguenza dei ritardi causati dalla pandemia in corso. Le nuove date di uscita saranno rispettivamente il 14 luglio 2023 e il 28 giugno 2024. Non vediamo l’ora di regalare agli spettatori un’esperienza cinematografica irripetibile”.

