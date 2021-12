Disney Plus, le uscite di gennaio 2022: Eternals

Disney Plus. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di gennaio 2022.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney Plus, popolare canale di streaming del colosso americano Disney. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di gennaio 2022.

Serie Tv di Disney Plus

The Chi – 5 gennaio

Una serie di eventi inattesi provoca pesanti ripercussioni in una comunità nel South Side di Chicago e collega le vite di Emmett, Brandon, Ronnie e Kevin in modi inaspettati.

Station 19 – 5 gennaio

Praticamente cresciuta nella Stazione 19 di Seattle, Andy Herrera è una vigilessa del fuoco sicura di sé ed è anche la figlia di Pruitt Herrera, il formidabile capo della caserma. Il capitano Pruitt è stato l’ispirazione principale di Andy per diventare un pompiere.

9-1-1 – 12 gennaio

La serie segue le vicende del sergente della polizia di Los Angeles Athena Grant, dei vigili del fuoco e dei paramedici della città per seguire non solo sul lavoro ma anche sulla sua vita privata.

Film di Disney Plus

Antlers – 5 gennaio

Un’insegnante di liceo si accorge che uno dei propri studenti custodisce un terribile segreto che potrebbe mettere a rischio la vita della cittadina dell’Oregon in cui la vive insieme al fratello sceriffo.

Eternals – 12 gennaio

Dopo gli eventi accaduti in Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata obbliga gli Eterni a uscire dall’ombra e riunire le forze contro il più antico dei nemici dell’umanità, i Devianti.

Jojo Rabbit – 21 gennaio

Un ragazzino tedesco scopre che sua madre nasconde una giovane ebrea nella loro soffitta. Aiutato dal suo unico amico immaginario Adolf Hitler, Jojo deve fare i conti con il proprio cieco ed infantile nazionalismo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ (@disneyplus)

