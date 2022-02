Disney Plus, le uscite di marzo 2022: Moon Knight

Disney Plus. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di marzo 2022.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney Plus, popolare canale di streaming del colosso americano Disney. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di marzo 2022.

Serie Tv di Disney Plus

Bless this Mess – 2 marzo

Una coppia appena sposata decide di lasciare la vita frenetica e piuttosto insoddisfacente della grande città, per cercare un’esistenza più tranquilla nel Nebraska. Il loro piano, però, non va come si aspettavano.

9-1-1: Lone Star stagione 3 – 9 marzo

La serie segue un sofisticato pompiere di New York che, insieme a suo figlio, si trasferisce ad Austin, e deve cerca di bilanciare il salvataggio di coloro che sono più vulnerabili nel risolvere i problemi della propria vita.

Moon Knight – 30 marzo

Marc Spector, un ex-agente della CIA, viene quasi ucciso da un terrorista conosciuto come Bushman. Il dio della luna Khonshu salva la vita di Marc, che uccide Bushman e diventa Moon Knight.

Film di Disney Plus

Bohemian Rhapsody – 11 marzo

Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon formano i Queen nel 1970, e con lo stile unico che li contraddistingue scalano le vette delle classifiche mondiali e diventano una leggenda della musica rock.

Revenant – Redivivo – 18 marzo

Durante una battuta di caccia nella selvaggia America, Hugh Glass viene attaccato da un orso e lasciato morire. Malgrado l’inimmaginabile dolore, il tradimento dell’amico fidato e l’inverno inclemente, l’uomo cerca inesorabilmente di sopravvivere.

Gli occhi di Tammy Faye – 23 marzo

Negli anni 1970, Tammy Faye Bakker e suo marito Jim creano dal nulla la più grande rete di trasmissione religiosa del mondo. Tuttavia, irregolarità finanziarie e rivali intriganti minacciano di far crollare il loro impero.

