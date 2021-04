Diletta Leotta: nuovi gossip sulla presentatrice dopo il bacio con Ryan Friedkin

Diletta Leotta: lo scoop del settimanale “Oggi” pone la presentatrice sportiva al centro del gossip dopo la presunta rottura (subito smentita) con Can Yaman. E lei si sfoga su Instagram: “Non sono una mangiauomini!”.

- Advertisement -

Mentre procede a gonfie vele il suo lavoro di conduttrice sportiva su Dazn (di cui sarà il volto di punta anche l’anno prossimo dopo l’aggiudicazione dei diritti tv della serie A da parte della piattaforma streaming), Diletta Leotta è di nuovo al centro del gossip.

È il settimanale “Oggi” a lanciare un nuovo scoop sulla 29enne siciliana, fotografata mentre bacia in un hotel di Roma l’americano Ryan Friedkin, vicepresidente e figlio di Dan Friedkin (proprietario del club giallorosso). Lo scatto catturato dai paparazzi risale allo scorso 20 dicembre, ma contrasta con le parole del post in cui Diletta faceva passare l’incontro come un cordiale aperitivo tra amici.

Questo scoop arriva dopo la presunta rottura tra la presentatrice e l’attore turco Can Yaman, separazione che la stessa Leotta aveva però smentito.

Diletta Leotta, sfogo su Instagram: “Non sono una mangiauomini!”

Stufa di tanta attenzione del mondo del gossip, Diletta Leotta si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram: “Sono un po’ stanca. Chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, ed è inaccettabile.

Io non offendo e non giudico nessuno -sostiene Diletta – Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo (Friedkin, ndr) si parla subito di nuovo amore? Perché se faccio uno spot con un calciatore (Zlatan Ibrahimovic, ndr) si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perché se frequento un attore (Can Yaman, ndr), bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?

E perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi? Posso dire che mi sono stufata? Stop. Sono andata anche oltre i tempi supplementari e me ne scuso. Ma, come dicono a Roma, “Quanno ce vo’ ce vo’”!”.